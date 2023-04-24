Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte araştırılır oldu. Yaz tatili planlarını önceden hazırlayan vatandaşların merak ettiği, “Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.