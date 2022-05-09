Müslüman alemi için en önemli ibadetler arasında yer alan Kurban, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Kurban Bayramına az bir süre kala Kurban vazifesini yerine getirecekler Kurban Bayramı tarihini ve Bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Bayram tatili kaç gün? İşte, 2022 Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilenler...