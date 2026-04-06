Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar hem ibadet hem de tatil planlarını yapmaya başladı. 2026 yılında Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği ve tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor.
Kurban Bayramı ile ilgili tatil süresi, Ramazan Bayramı’nın ardından vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayramın hangi günlere denk geldiği ve tatilin 9 gün olup olmayacağı araştırılıyor. Resmi takvim doğrultusunda bayram tarihleri netleşirken, tatil süresine ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
26 Mayıs Salı - Arefe günü (kamu personeli ve memurlar için yarım gün izin)
27 Mayıs Çarşamba - Kurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs Perşembe - Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs Cuma - Kurban Bayramı 3. gün
30 Mayıs Cumartesi - Kurban Bayramı 4. gün
2026 KURBAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
2026 Kurban Bayramı’nın hafta ortasına denk gelmesi, uzun bir tatil beklentisini artırdı.
Eğer hükümet 25 Mayıs Pazartesi’yi tam gün, 26 Mayıs Salı’yı ise yarım gün idari izin kapsamına alırsa, önceki hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük bir bayram tatili olasılığı yüksek görünüyor.