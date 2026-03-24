        Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

        2026 yılının ilk dini bayramı Ramazan Bayramı'nın tamamlanmasının ardından gözler Kurban Bayramı'na döndü. Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı, her yıl yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl Mayıs ayına denk gelen bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Bu yıl kutlanacak ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı tarihi araştırmaları hız kazandı. Her yıl kurban ibadetinin yerine getirildiği bu bayram 4 gün sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili 9 güne uzatılacak mı?” sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar haberimizde...

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 Kurban Bayramı’nda tatil süresi, arife gününün yarım gün olması ve bayramın dört gün sürmesi nedeniyle toplamda 4,5 gün sürecek.

        Pazartesi ve Salı günleri de idari izin kapsamına alınırsa, tatilin süresi uzatılarak 9 güne çıkarılabilir. Ancak bu konuda kesin karar, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamayla belli olacak.

