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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından Kurban Bayramı'nı idrak edecek olan İslam alemi Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İslam alemi için en önemli ibadetler arasında yer alan kurban kelime anlamı olarak Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. İşte 2022 Kurban Bayramı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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    Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

    Ramazan Bayramı'nın 4 Mayıs Çarşamba günü sona ermesinin ardından İslam alemi Kurban Bayramı'nı beklemeye başladı. Kurban Bayramı'nda ailesini ziyaret için şehir dışına çıkmak zorunda olanlar Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun cevabını araştırdı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? İşte 2022 Diyanet Dini Günler Takvimi...
  • 02
    Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

    2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı, Arefe günü 8 Temmuz'da başlıyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Diyanet Dini Günler Takvimine göre Kurban Bayramı tatili günleri:
  • 03
    Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

    Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma  

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
  • 04
    Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

    2022 KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı tatilinin uzayıp uzamayacağına dair  hükümet kanadından henüz bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatili bilindiği gibi 4 gün olarak icra ediliyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

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