Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları yoğun talebe yetişebilmek için ek seferler koydu.

DHA ve İHA'da yer alan habere göre tatile gittiğini söyleyen Gamze Türker, “Bursa'ya gideceğim. Otogar diğer günlere göre daha yoğun. Bilet bulmakta zorlanmadım. Bursa'ya tatile gidiyorum” dedi.

Bayramda ailesini görmek için gittiğini ifade eden Murat Yetimoğlu, “Otogarda bayağı bir yoğunluk var. Yer bulamadık. Son güne kaldım. İşten dolayı yeni gidiyoruz. Giresun'a hem Kurban Bayramı hem tatil için gidiyorum” diye konuştu.

Ankara'da otobüsle seyahat etmek isteyen vatandaşlar AŞTİ'ye akın etti. Terminalde yoğunluklar yaşanırken, otobüs firmalarının ek otobüs seferlerinin de dolduğu belirtildi.

Yolcu sayısının arttığı AŞTİ'de asayiş yönünden olumsuzlukların yaşanmaması için güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve güvenlik görevlisi sayısı artırılırken, şehirden ayrılan veya Ankara'ya gelen yolcuların valiz, çanta ve poşetleri X-Ray taramasından geçirildi.

Bazı vatandaşlar son güne kaldıkları için biletlerini pahalı aldıklarını belirtti. Afyonkarahisar'a yolculuk yapmak için AŞTİ'de bekleyen Nur Yiğit, "Afyonluyum, Ankara'ya tatile gelmiştim. Şimdi bayram dolayısıyla tekrar memlekete döneceğim; ama gördüğünüz gibi asla dönemiyorum. Bilet almaya çalıştım. Son bir koltuk kaldığı için 800 lira aldılar bilete, dün aldığım için. Fırsatçılık işte yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Yüksek hızlı tren bileti bulamadığı için Konya'ya otobüsle gittiklerini aktaran Engin Alparslan, "Bayram tatili, uzun bir tatil. Eşimle Konya'ya gidiyoruz. Konya'dan İsveç'e ve Norveç'e geçeceğiz. İlginç bir yolculuk olacak. Otobüs biletini öncesinde almıştık, rahat bulduk. Trenle gitmek istiyorduk Konya'ya; ama tren bileti çok çabuk bitmiş. Biletler pahalı, ülkede her şey pahalı son zamanlarda, ucuz bir şey kalmadı. Öncesinde bilet almak her zaman avantajlı" dedi.

Otobüs şoförlerinden Eyüp Turan ise yolların çok kalabalık olduğunu anlatarak, "Akşam 20.30'da Esenler'den çıktım, 11.00'de AŞTİ'ye girdim. Otobandan geldiğim halde zaman farkı çok. İlk defa böyle bir trafik yoğunluğu yaşıyorum. Allah'tan Marmara Otoyolu var da biraz rahat geldik. Orası da olmasaydı, yanmıştık. Ek seferler de çok dolu" diye konuştu.

"EN FAZLA YOLCULUK, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA"

Bir otobüs firmasında bölge sorumlusu olarak çalışan Çetin Önal da trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bayramda trafik yoğunluğu felaket derecede. Aşırı derecede izdiham var. Normalde İstanbul-Ankara arası 7 saat, aracım 15 saattir yolda. Yolcularımız burada mağdur oldu. Böyle bir bayram görmedim.

İlave seferlerimiz var, yolcuların bilet bulmasında sıkıntı yok; ama araçlarımız 3-4 saat gecikmeli gidiyor. 40 senedir bu camianın içindeyim, ilk defa böyle yoğun bir bayram gördüm. Ülke genelinde 600'e yakın ek sefer koyduk şu an, ana seferlerin dışında.

Ek seferler de dolu tamamen. En fazla yolculuk, Doğu ve Güneydoğu'ya yaşanıyor" dedi.