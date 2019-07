Kurban Bayramı tarihi ne zaman kaç gün? Şeklindeki sorular milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması nedeniyle Kurban Bayramı için de 9 günlük bir bayram tatili bekleniyor. Turizmciler kurban bayramının dokuz gün olması için çağrıda bulundu. Peki, hükümetten açıklama geldi mi?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 takvimine göre; Kurban Bayramı Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. 14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramının son günü olacak ve çalışanlar 15 Ağustos Perşembe günü işbaşı yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.