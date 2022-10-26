Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı tarihleri yıl sonuna girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. İslam aleminde kutsal kabul edilen Kurban Bayramı ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarih araştırması yapıyor. İşte 2023 Kurban Bayramı tarihleri...

ABONE OL
  • Kurban Bayramı tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    2023 dini günler listesi araştırmaları 2022 yılında dini günlerin geride kalması ile hız kazandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte dini günler takvimi ile 2023 yılı için Kurban Bayramı hakkında merak edilenler ve dini günler listesi...
  • Kurban Bayramı tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

    2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor.

    Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.
  • Kurban Bayramı tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

     
  • Kurban Bayramı tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
  • Kurban Bayramı tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

    Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.