Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kurban Bayramı tarihleri: 2024 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

        2024 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

        Kurban Bayramı Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Diyanet İşleri'nin dini günler takvimi ile 2024 yılı Kurban Bayramı tarihleri netlik kazandı. İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 22:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gündür ve resmî tatil olarak geçmektedir. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?" İşte 2024 Kurban Bayramı tarihi...

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

        3

        2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        4

        2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.

        5

        *2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        6

        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

        12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

        6 Şubat Salı: Mirac Kandili

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Şevval ayı ne zaman bitiyor?
        Şevval ayı ne zaman bitiyor?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Trump'ın yargılandığı binanın önünde bir kişi kendini yaktı
        Trump'ın yargılandığı binanın önünde bir kişi kendini yaktı
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu