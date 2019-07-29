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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı'na son iki hafta kala henüz belli olmayan Kurban Bayramı tatil süresi tartışılıyor. Son 4 senelik süreçte Kurban Bayramı tatili en az 9 gün olarak belirlenmişti. 2019 yılında da Kurban Bayramı tatili 9 gün olabilir.

Kurban Bayramı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos Pazar günü başlayıp 14 Ağutos Çarşamba günü sona erecek. "4 günlük bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?" sorusu henüz yanıt bulmadı.  Kurban Bayramı'nın bu sene de 9 gün tatil olabilme ihtimali var.

KURBAN BAYRAMI NASIL 9 GÜN OLACAK?

10 Ağustos cumartesinden itibaren başlayan tatil, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Aşağıdaki gibi hesaplamalar yapılırsa bayram tatilinin 9 gün olması muhtemel

10 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili

11 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 1. günü

12 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 2. günü

13 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 3. günü

14 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 4. günü

15 Ağustos 2019: Birleştirilirse

16 Ağustos 2019: Birleştirilirse

17 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili

18 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili

SON 4 SENEDİR EN AZ 9 GÜN TATİL

2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2017 Kurban Bayramı tatili 10 gün.
2016 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2015 Kurban Bayramı tatili 9 gün.

 

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