Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos Pazar günü başlayıp 14 Ağutos Çarşamba günü sona erecek. "4 günlük bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Kurban Bayramı'nın bu sene de 9 gün tatil olabilme ihtimali var.
KURBAN BAYRAMI NASIL 9 GÜN OLACAK?
10 Ağustos cumartesinden itibaren başlayan tatil, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Aşağıdaki gibi hesaplamalar yapılırsa bayram tatilinin 9 gün olması muhtemel
10 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili
11 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 4. günü
15 Ağustos 2019: Birleştirilirse
16 Ağustos 2019: Birleştirilirse
17 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili
18 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili
SON 4 SENEDİR EN AZ 9 GÜN TATİL
2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2017 Kurban Bayramı tatili 10 gün.
2016 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2015 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
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