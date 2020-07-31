Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı'nda tatile çıkamayanlar için Kurban Bayramı fırsat oldu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban tatili 4 gün mü? İşte 2020 Diyanet takvimi...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı takvimine göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü yani bugün başladı ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ