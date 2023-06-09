Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar bayramı ibadetlerini yerine getirerek, sevdiklerini ziyaret ederek ve tatil yaparak geçirecek. Bu noktada "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?" sorusu gündeme geldi. İşte, bayram tatili süresine ilişkin detaylar...