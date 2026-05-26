Kurban eti kavurma tarifi: Kurban etiyle kavurma nasıl yapılır ve pişirilir? İşte kurban etinden kavurma yapımı ipuçları
Kurban Bayramı’nda sofraların en sevilen lezzetlerinden biri olan kavurma, doğru tekniklerle hazırlandığında oldukça yumuşak ve lezzetli bir hale geliyor. Kurban etini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler ise hem pratik hem de tam kıvamında bir kavurma tarifi arayışına giriyor. Peki, kurban etiyle kavurma nasıl yapılır, etin lokum gibi olması için hangi püf noktalarına dikkat edilmelidir? İşte adım adım kurban eti kavurma tarifi…
KURBAN ETİ KAVURMASI NASIL YAPILIR?
Geniş bir tencereye ince doğranmış kuyruk yağını ekleyip kavurmaya başlayın.
Yağ erimeye başladığında kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini tencereye ekleyin. Etler suyunu çekip salana kadar yüksek ateşte kavurmaya devam edin.
Daha sonra kısık ateşe alın. Üzeri kızarıp kahverengi bir görünüm alıncaya ve tamamen suyunu çekinceye kadar kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakın. Pişme esnasında ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.
Etler yumuşayıp piştikten sonra; tuz, karabiber, kimyon, kekik, pul biber gibi dilediğiniz baharatlarla etinizi lezzetlendirip güzelce karıştırın.
Ocaktan aldığınız kavurmayı, kendi tenceresinde kapağı kapalı olarak yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.
KURBAN ETİ KAVURMASI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?
Kavurma Kurban Etinin Neresinden Yapılır? Kavurma, koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından hazırlanır.
Kuyruk yağı yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz.
Dilerseniz kavurmanızı soğanlı da yapabilirsiniz. Soğanları etleri kavurma esnasında ekleyebilirsiniz.
Dilerseniz baharat çeşitlerini ve seviyesini tadarak artırabilirsiniz.
Mümkünse kurban etini 2-3 gün kadar +4°C’de dinlendirin.
Kurban Eti Yıkanır mı? Kurban etini hemen kullanacaksanız eğer bol suda güzelce yıkayıp süzdürmeyi ihmal etmeyin.
Tuz etin sertleşmesine sebep olduğu için tüm baharatları et piştikten sonra eklemeye özen gösterin.