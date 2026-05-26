Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kurban eti kavurma tarifi: Kurban etiyle kavurma nasıl yapılır ve pişirilir? İşte kurban etinden kavurma yapımı ipuçları

        Kurban eti kavurma tarifi: Kurban etiyle kavurma nasıl yapılır ve pişirilir? İşte kurban etinden kavurma yapımı ipuçları

        Kurban Bayramı'nda en çok yapılan lezzetlerden biri olan kavurma, etin doğru pişirilmesiyle sofraların vazgeçilmez yemeği haline geliyor. Kurban etini en lezzetli şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, pratik ve yumuşak kavurma tariflerini araştırıyor. Peki, kurban eti kavurma nasıl yapılır, lezzetli ve lokum gibi bir kavurma için hangi püf noktalarına dikkat edilmelidir? İşte en kolay ve nefis kurban eti kavurma tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’nda sofraların en sevilen lezzetlerinden biri olan kavurma, doğru tekniklerle hazırlandığında oldukça yumuşak ve lezzetli bir hale geliyor. Kurban etini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler ise hem pratik hem de tam kıvamında bir kavurma tarifi arayışına giriyor. Peki, kurban etiyle kavurma nasıl yapılır, etin lokum gibi olması için hangi püf noktalarına dikkat edilmelidir? İşte adım adım kurban eti kavurma tarifi…

        2

        KURBAN ETİ KAVURMASI NASIL YAPILIR?

        Geniş bir tencereye ince doğranmış kuyruk yağını ekleyip kavurmaya başlayın.

        Yağ erimeye başladığında kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini tencereye ekleyin. Etler suyunu çekip salana kadar yüksek ateşte kavurmaya devam edin.

        Daha sonra kısık ateşe alın. Üzeri kızarıp kahverengi bir görünüm alıncaya ve tamamen suyunu çekinceye kadar kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakın. Pişme esnasında ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

        Etler yumuşayıp piştikten sonra; tuz, karabiber, kimyon, kekik, pul biber gibi dilediğiniz baharatlarla etinizi lezzetlendirip güzelce karıştırın.

        Ocaktan aldığınız kavurmayı, kendi tenceresinde kapağı kapalı olarak yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

        3

        KURBAN ETİ KAVURMASI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

        Kavurma Kurban Etinin Neresinden Yapılır? Kavurma, koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından hazırlanır.

        Kuyruk yağı yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz.

        Dilerseniz kavurmanızı soğanlı da yapabilirsiniz. Soğanları etleri kavurma esnasında ekleyebilirsiniz.

        Dilerseniz baharat çeşitlerini ve seviyesini tadarak artırabilirsiniz.

        Mümkünse kurban etini 2-3 gün kadar +4°C’de dinlendirin.

        Kurban Eti Yıkanır mı? Kurban etini hemen kullanacaksanız eğer bol suda güzelce yıkayıp süzdürmeyi ihmal etmeyin.

        Tuz etin sertleşmesine sebep olduğu için tüm baharatları et piştikten sonra eklemeye özen gösterin.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tanal, hortumla kapı üzerine çıktı

        Gerginliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü. Polis müdahalesinin ardından Tanal'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti