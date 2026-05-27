Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kurban keserken kalp krizi geçirdi! | Son dakika haberleri

        Kurban keserken kalp krizi geçirdiler!

        Erzurum'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte kurban keserken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki E.H., hayatını kaybetti. Benzer bir olayda Trabzon'da meydana geldi. Kentin Akçaabat ilçesinde kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Selahattin Şener, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban keserken kalp krizi geçirdiler!

        Erzurum merkez Palandöken ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre kentte evinin bahçesinde kurban kesen E.H. (65) aniden fenalaşarak yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.H'yi Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı.

        Kalp rahatsızlığı bulunan E.H, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        TRABZON'DA DA BENZER OLAY

        DHA'nın haberine göre Trabzon’un Akçaabat ilçesinde de kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren Selahattin Şener (54), hayatını kaybetti.

        İlçe esnafından Selahattin Şener, Meşeli Mahallesi’nde kurban kesimi sırasında aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şener, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Selahattin Şener'in cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

        ESENYURT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        "Kurban Bayramı'nız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramı'nız mübarek olsun"
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Gökdelendeki ölümde 2'nci takipsizlik
        Gökdelendeki ölümde 2'nci takipsizlik