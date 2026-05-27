Kurban keserken kalp krizi geçirdiler!
Erzurum'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte kurban keserken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki E.H., hayatını kaybetti. Benzer bir olayda Trabzon'da meydana geldi. Kentin Akçaabat ilçesinde kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Selahattin Şener, yaşamını yitirdi
Erzurum merkez Palandöken ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre kentte evinin bahçesinde kurban kesen E.H. (65) aniden fenalaşarak yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.H'yi Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kalp rahatsızlığı bulunan E.H, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
TRABZON'DA DA BENZER OLAY
DHA'nın haberine göre Trabzon’un Akçaabat ilçesinde de kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren Selahattin Şener (54), hayatını kaybetti.
İlçe esnafından Selahattin Şener, Meşeli Mahallesi’nde kurban kesimi sırasında aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şener, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Selahattin Şener'in cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.