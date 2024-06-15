Kurban keserken tekbir getirilir mi, şart mıdır? Kurban bayramı tekbiri nasıl yapılır?
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber "Kurban keserken tekbir getirilir mi, nasıl getirilir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kurban keserken uyulması gereken bir dizi kural bulunuyor. Kurban kesiminin doğru bir şekilde tamamlanması için Müslümanlar öncesinde ve sonrakinde yaptıklarına dikkat etmeli. Peki, kurban keserken tekbir getirilir mi, getirilmesi şart mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim’e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Bu bayramda da kurban kesmek isteyen kişiler tekbir konusundaki soru işaretlerini gidermek amaçlı kurban tekbiri araştırması yapıyor. İşte detaylar...
KURBAN TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?
Kurbanlık hayvan kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve: "Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve ma ene mine’l-müşrikîn" duası okunur. ve "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd" diye 3 kere tekbir getirilir.
Tekbir bittikten sonra "Bismillahi Allahü ekber" diyerek kurban kesecek kişi bıçağı çeker ve kurbanı keser. Kurban kesildikten sonra kurbanı kesen kişi Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra "Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh" diye dua eder.
TEKBİR VE TEHLİL GETİRMEK NE DEMEK?
Müslümanlıkta "Allahuekber" demek olan Tekbir, Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü anmak anlamına gelir. Her Müslüman, Tekbir getirmenin önemini bilir ve İslamiyet’te birçok ibadet, Tekbir ile başlar. Tekbir getirmek, kişilerin sözlü olarak Allah'ın büyüklüğünü dile getirmesidir. Bu nedenle, çeşitli ibadetlerde Tekbir getirerek ibadete başlanır.
Tehlil getirmek ise dinde sıklıkla kullanılan kavramlardan biridir. Tehlil, kişilerin 'la ilahe illallah' sözünü söylemesini ifade etmektedir. Bu sebeple kurban getirirken tekbir getirmek kadar tehlil getirmek de önemlidir.
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK ŞART MIDIR?
Kurban kestikten sonra namaz kılmanın gerekliliği hakkında Diyanet şu açıklamayı yapmıştır:
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.