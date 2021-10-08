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Haberler İş-Yaşam Kurdaki artıştan fayda sağlayan borsa şirketleri
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Kurdaki artıştan kazanç sağlayacak 47 borsa şirketi

Dolar kuru Türk Lirası'na karşı şubat ayından bu yana yüzde 28, eylülün başından bu yana ise yüzde 7.5 civarında değer kazandı. Tabii kurun değer kazanması başta enflasyona geçişkenlik nedeniyle iç piyasayı bozup talebi ve dolayıyla şirketlerin karlarını olumsuz etkilerden ihracatçı şirketler ise bu durumdan kazançlı çıkabiliyor. Borsa İstanbul'da yılın ilk 6 ayında toplam satışlarının yarısından fazlası ihracat olan tam 47 şirket bulunuyor. Ayrıca geçen yıl boyunca cirosunun yüzde 50'sinden fazlası ihracat olan ancak bu yılın ilk yarısında bu rakamlara ulaşamayan 5 şirket daha bulunuyor. Diğer yandan uzmanlar satışı döviz bazında olan Erdemir, Tüpraş, Kardemir, Koza Altın gibi şirketlere de dikkat çekiyor.

Kurdaki artıştan fayda sağlayan borsa şirketleri

Borsa İstanbul 100 endeksi son 1 yılda yüzde 10, eylül başından bu yana ise yüzde 5 civarında değer yitirdi. Buna karşın dolar Türk Lirası'na karşı şubat ayından bu yana yüzde 28, eylülün başından bu yana ise yüzde 7.5 civarında değerlendi. Yani dolar bazında endeks sudan ucuz hale geldi. Başta Merkez Bankası'nın faiz yaklaşımı olmak üzere yabancı yatırımcıların piyasadan çeşitli nedenlerle çıkması ile başlayan süreç devam ediyor. Yabancı çıkışı ve faiz kararlarının tetiklediği dövizdeki yükseliş yurtiçinde talebin kısılması beklentisi ile şirketlerin karlarını tehdit ederken Borsa İstanbul'daki değerlerini de düşürüyor. Bu nedenle Türkiye'nin dev şirketleri dünyadaki rakipleri ile karşılaştırıldığında gerçekten ucuz kalırken yatırımcının göze ise bir yandan Merkez Bankası kararı ve bu karar sonrası kurda oluşabilecek bozulmada.

İHRACATÇI ŞİRKETLERE YATIRIM

Zaten dövizde son 1 yılda yaşanan sıçrama ile kendini kaybetmiş sayan Borsa yatırımcısı kaybetmeye devam etmek istemiyor. Ancak bir yandan da borsa şirketlerinin ucuzluğu iştah kabartıyor. İşte uzmanlara göre hem bu ucuz durumdan faydalanıp hem de kurdaki yukarı yönlü hareketten zarar etmeyebilecek stratejiler de mevcut. Bu yatırım anlayışının başında kurdaki yükselişten zarar görmeyen hatta kar eden şirketlerin seçilmesi geliyor. Yani ihracatçı şirketlere yatırım. Yılın ilk yarısında açıklanan bilançolara göre satışlarının yarısından fazlasını yurtdışına yapan tam 47 şirket bulunuyor. Bu şirketler ve satışlarının ne kadarını yurtdışına yaptıkları tablomuzda yer alıyor. Tablodaki şirketlerin satışları ağırlıklı olarak yurtdışına olduğu için kurdaki artış şirketlere yarayabiliyor. Tabii şirket hisselerine yatırım kararı almak için bir uzmana danışmak veya en azından diğer maliyetleri, borçluluk durumu, fiyat kazanç oranı gibi diğer parametrelere bakmak da şart.

İHRACATIN DEVLERİ DE LİSTEDE

Örneğin tablomuzda ilk sırada bulunan ve satışlarının yüzde 99'unu ihraç ettiği görülen Casa Emtia Petrol'ün adına rağmen faaliyet alanının balık unu ve yağı olduğu ve şirketin Yakın İzleme Pazarı'nda olduğu görülüyor. İkinci ve üçüncü sırada bir gıda şirketi olan Frigo Pak Gıda ve Yonga Mobilya gibi görece küçük şirketler bulunuyor. Listede bir çok sektörden küçük ve orta ölçekli üretim alanı açısından da iyi olan bir çok şirket adeta parlıyor. Özellikle pandemi sonrası Uzakdoğu'dan Avrupa'ya bozulan tedarik zincirinin Türkiye'ye kaymakta olduğuna dair bilgi ve haberler bu şirketleri öne çıkarabilir.

Diğer yandan listede özellikle Türkiye'nin lokomotifi ve aynı zamanda ihracatın da devleri olan Arçelik, Vestel, Ford, Çimsa, Otokar, Borusan, Sarkuysan, Tofaş gibi şirketler de yerini alıyor. Bu şirketler yatırımcı açısından hem hisse senetleri daha çok derinliğe sahip olduğu için hem de ihracat rakamlarındaki büyüklük açısından dikkate alınması gerekenler olarak göze çarpıyor. Ayrıca yılın ilk yarısında listede olmayan ancak geçen yıl boyunca yine satışlarının yarısından fazlasını ihraç edip döviz girdisi sağlayan 5 şirket de bulunuyor. Bunlar Ege Endüstri, Katmerciler, Bak Ambalaj, Akfen Gayrimenkul ve Söktaş.

SATIŞI DÖVİZ İLE OLANLAR

Tabii listede olmasa da yani ihracat yapmasalar da satışları ve dolayısıyla gelirleri döviz olan Erdemir, Tüpraş, Kardemir, Koza Altın gibi borsanın temel direklerini de dövizdeki artıştan muhtemel kazanç elde edebilecek şirketler olarak bir kenara kaydetmek lazım. Dövizdeki artıştan fayda sağlayabilecek ancak yılın ilk yarısında satışlarının yarısı değil de yüzde 40 ile 50'si arasındaki bir tutarı ihraç eden 13 kuruluş arasında da TAV Havalimanları, Petkim, Şişecam, Anadolu Efes gibi önemli şirketler bulunuyor.

Satışının yarısından fazlasını yurtdışına yapan 47 şirket var

2021/06, (Milyon TL) Yurtdışı satışlar Toplam ciro Yurtdışı satış payı (%)
Casa Emtia Petrol 372 377 99
Frigo Pak Gıda 56 58 96
Yonga Mobilya 62 67 93
THY 28.151 31.485 89
Acıselsan Acıpayam Selüloz 28 33 87
Hatay Tekstil 102 122 84
Vestel 11.385 14.215 80
Ulusoy Un 3.148 4.064 77
Vestey Beyaz Eşya 5.607 7.345 76
Federal Mogul 66 88 75
Ford Otomotiv 19.891 26.787 74
Döktaş Dökümcülük 906 1.235 73
Jantsa 392 541 72
Anel Elektrik 281 390 72
Trabzon Liman 27 38 72
Verusa Holding 28 40 70
Işık Plastik 137 198 69
Ege Seramik 291 427 68
Arçelik 18.043 27.518 66
Nuh Çimento 694 1.075 65
Otokar 1.199 1.860 64
Çimsa 1.055 1.642 64
Parsan 340 530 64
Enka 5.269 8.250 64
Konfrut Gıda 98 155 63
Gersan Elektrik 98 157 63
Akın Tekstil 107 173 62
Say Enerji 118 190 62
Tuğçelik Alüminyum 100 163 62
Coca Cola 5.826 9.571 61
Penguen Gıda 70 115 61
Yeo Teknoloji 128 214 60
Borusan 1.700 2.890 59
Alarko 396 677 59
Kontrolmatik Teknoloji 113 194 58
Selçuk Gıda 8 13 58
Duran Doğan 122 214 57
Meditera Tıbbi Malzeme 86 151 57
Çelik Halat 160 292 55
Ayen Enerji 312 571 55
Berkosan 34 64 53
Sarkuysan 3.186 6.054 53
Yünsa 52 100 52
Menderes Tekstil 437 843 52
Qua Granit 252 489 52
Tofaş Otomobil 7.034 14.011 50
Tekfen Holding 3.717 7.422

50

Yıl sonunda yüzde 50 yurtdışı satışı olup, ara dönemde verisi olmayanlar

2020 yurtdışı satış payı
Ege Endüstri 91
Katmerciler 78
Bak Ambalaj 70
Akfen Gayrimenkul 61
Söktaş 54

SATIŞLARININ YÜZDE 40 İLE 50'SİNİ İHRAÇ EDENLER

2021/06, (Milyon TL) Yurtdışı satışlar Toplam ciro Yurtdışı satış payı (%)
Gentaş 154 315,48 49
Güler Yatırım Holding 74 154,15 48
RTA Laboratuar 74 154,15 48
Özerden Plastik 27 58,37 46
Afyon Çimento 90 199,06 45
Batı Söke 141 310,72 45
Petkim 5.580 12.430,45 45
Şişecam 5.651 12.777,40 44
Tezol Kağıt 151 341,38 44
TAV Havalimanları 634 1.479,10 43
Anadolu Efes 7.069 16.546,56 43
Karsu Tekstil 96 226,15 42
Klimasan 374 895,44 42

*Rakamlar TEB Yatırım'dan alınmıştır.

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