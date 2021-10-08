Borsa İstanbul 100 endeksi son 1 yılda yüzde 10, eylül başından bu yana ise yüzde 5 civarında değer yitirdi. Buna karşın dolar Türk Lirası'na karşı şubat ayından bu yana yüzde 28, eylülün başından bu yana ise yüzde 7.5 civarında değerlendi. Yani dolar bazında endeks sudan ucuz hale geldi. Başta Merkez Bankası'nın faiz yaklaşımı olmak üzere yabancı yatırımcıların piyasadan çeşitli nedenlerle çıkması ile başlayan süreç devam ediyor. Yabancı çıkışı ve faiz kararlarının tetiklediği dövizdeki yükseliş yurtiçinde talebin kısılması beklentisi ile şirketlerin karlarını tehdit ederken Borsa İstanbul'daki değerlerini de düşürüyor. Bu nedenle Türkiye'nin dev şirketleri dünyadaki rakipleri ile karşılaştırıldığında gerçekten ucuz kalırken yatırımcının göze ise bir yandan Merkez Bankası kararı ve bu karar sonrası kurda oluşabilecek bozulmada.

İHRACATÇI ŞİRKETLERE YATIRIM

Zaten dövizde son 1 yılda yaşanan sıçrama ile kendini kaybetmiş sayan Borsa yatırımcısı kaybetmeye devam etmek istemiyor. Ancak bir yandan da borsa şirketlerinin ucuzluğu iştah kabartıyor. İşte uzmanlara göre hem bu ucuz durumdan faydalanıp hem de kurdaki yukarı yönlü hareketten zarar etmeyebilecek stratejiler de mevcut. Bu yatırım anlayışının başında kurdaki yükselişten zarar görmeyen hatta kar eden şirketlerin seçilmesi geliyor. Yani ihracatçı şirketlere yatırım. Yılın ilk yarısında açıklanan bilançolara göre satışlarının yarısından fazlasını yurtdışına yapan tam 47 şirket bulunuyor. Bu şirketler ve satışlarının ne kadarını yurtdışına yaptıkları tablomuzda yer alıyor. Tablodaki şirketlerin satışları ağırlıklı olarak yurtdışına olduğu için kurdaki artış şirketlere yarayabiliyor. Tabii şirket hisselerine yatırım kararı almak için bir uzmana danışmak veya en azından diğer maliyetleri, borçluluk durumu, fiyat kazanç oranı gibi diğer parametrelere bakmak da şart.

İHRACATIN DEVLERİ DE LİSTEDE

Örneğin tablomuzda ilk sırada bulunan ve satışlarının yüzde 99'unu ihraç ettiği görülen Casa Emtia Petrol'ün adına rağmen faaliyet alanının balık unu ve yağı olduğu ve şirketin Yakın İzleme Pazarı'nda olduğu görülüyor. İkinci ve üçüncü sırada bir gıda şirketi olan Frigo Pak Gıda ve Yonga Mobilya gibi görece küçük şirketler bulunuyor. Listede bir çok sektörden küçük ve orta ölçekli üretim alanı açısından da iyi olan bir çok şirket adeta parlıyor. Özellikle pandemi sonrası Uzakdoğu'dan Avrupa'ya bozulan tedarik zincirinin Türkiye'ye kaymakta olduğuna dair bilgi ve haberler bu şirketleri öne çıkarabilir.

Diğer yandan listede özellikle Türkiye'nin lokomotifi ve aynı zamanda ihracatın da devleri olan Arçelik, Vestel, Ford, Çimsa, Otokar, Borusan, Sarkuysan, Tofaş gibi şirketler de yerini alıyor. Bu şirketler yatırımcı açısından hem hisse senetleri daha çok derinliğe sahip olduğu için hem de ihracat rakamlarındaki büyüklük açısından dikkate alınması gerekenler olarak göze çarpıyor. Ayrıca yılın ilk yarısında listede olmayan ancak geçen yıl boyunca yine satışlarının yarısından fazlasını ihraç edip döviz girdisi sağlayan 5 şirket de bulunuyor. Bunlar Ege Endüstri, Katmerciler, Bak Ambalaj, Akfen Gayrimenkul ve Söktaş.

SATIŞI DÖVİZ İLE OLANLAR

Tabii listede olmasa da yani ihracat yapmasalar da satışları ve dolayısıyla gelirleri döviz olan Erdemir, Tüpraş, Kardemir, Koza Altın gibi borsanın temel direklerini de dövizdeki artıştan muhtemel kazanç elde edebilecek şirketler olarak bir kenara kaydetmek lazım. Dövizdeki artıştan fayda sağlayabilecek ancak yılın ilk yarısında satışlarının yarısı değil de yüzde 40 ile 50'si arasındaki bir tutarı ihraç eden 13 kuruluş arasında da TAV Havalimanları, Petkim, Şişecam, Anadolu Efes gibi önemli şirketler bulunuyor.

Satışının yarısından fazlasını yurtdışına yapan 47 şirket var

2021/06, (Milyon TL) Yurtdışı satışlar Toplam ciro Yurtdışı satış payı (%) Casa Emtia Petrol 372 377 99 Frigo Pak Gıda 56 58 96 Yonga Mobilya 62 67 93 THY 28.151 31.485 89 Acıselsan Acıpayam Selüloz 28 33 87 Hatay Tekstil 102 122 84 Vestel 11.385 14.215 80 Ulusoy Un 3.148 4.064 77 Vestey Beyaz Eşya 5.607 7.345 76 Federal Mogul 66 88 75 Ford Otomotiv 19.891 26.787 74 Döktaş Dökümcülük 906 1.235 73 Jantsa 392 541 72 Anel Elektrik 281 390 72 Trabzon Liman 27 38 72 Verusa Holding 28 40 70 Işık Plastik 137 198 69 Ege Seramik 291 427 68 Arçelik 18.043 27.518 66 Nuh Çimento 694 1.075 65 Otokar 1.199 1.860 64 Çimsa 1.055 1.642 64 Parsan 340 530 64 Enka 5.269 8.250 64 Konfrut Gıda 98 155 63 Gersan Elektrik 98 157 63 Akın Tekstil 107 173 62 Say Enerji 118 190 62 Tuğçelik Alüminyum 100 163 62 Coca Cola 5.826 9.571 61 Penguen Gıda 70 115 61 Yeo Teknoloji 128 214 60 Borusan 1.700 2.890 59 Alarko 396 677 59 Kontrolmatik Teknoloji 113 194 58 Selçuk Gıda 8 13 58 Duran Doğan 122 214 57 Meditera Tıbbi Malzeme 86 151 57 Çelik Halat 160 292 55 Ayen Enerji 312 571 55 Berkosan 34 64 53 Sarkuysan 3.186 6.054 53 Yünsa 52 100 52 Menderes Tekstil 437 843 52 Qua Granit 252 489 52 Tofaş Otomobil 7.034 14.011 50 Tekfen Holding 3.717 7.422 50

Yıl sonunda yüzde 50 yurtdışı satışı olup, ara dönemde verisi olmayanlar

2020 yurtdışı satış payı Ege Endüstri 91 Katmerciler 78 Bak Ambalaj 70 Akfen Gayrimenkul 61 Söktaş 54

SATIŞLARININ YÜZDE 40 İLE 50'SİNİ İHRAÇ EDENLER

2021/06, (Milyon TL) Yurtdışı satışlar Toplam ciro Yurtdışı satış payı (%) Gentaş 154 315,48 49 Güler Yatırım Holding 74 154,15 48 RTA Laboratuar 74 154,15 48 Özerden Plastik 27 58,37 46 Afyon Çimento 90 199,06 45 Batı Söke 141 310,72 45 Petkim 5.580 12.430,45 45 Şişecam 5.651 12.777,40 44 Tezol Kağıt 151 341,38 44 TAV Havalimanları 634 1.479,10 43 Anadolu Efes 7.069 16.546,56 43 Karsu Tekstil 96 226,15 42 Klimasan 374 895,44 42

*Rakamlar TEB Yatırım'dan alınmıştır.