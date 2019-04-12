Nordea Markets Asya Başekonomisti Amy Yuan Zhuang, "Çin ve ABD'nin bu yılın ilk yarısında ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varacağını tahmin ediyoruz" dedi

Zhuang, "Anlaşma, iç ve dış piyasalarda güveni etkileyen büyük bir küresel belirsizliği ortadan kaldıracağından hem finansal piyasalar hem de Çin ekonomisi için olumlu olacaktır"



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