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        Haberler Ekonomi Otomobil Küresel elektrikli araç satışları mayısta yüzde 24 arttı - Otomobil Haberleri

        Küresel elektrikli araç satışları mayısta yüzde 24 arttı

        Küresel elektrikli araç satışları mayısta yıllık bazda yüzde 24 artarken, Çin'de bu dönemde bir milyonu aşkın elektrikli araç satışları bu büyümede etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:24
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        Küresel elektrikli araç satışları mayısta yüzde 24 arttı
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        İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, mayıs ayına ilişkin elektrikli araç verilerini açıkladı.

        Buna göre, mayısta dünya çapında 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece, küresel elektrikli araç satışları mayısta yıllık bazda yüzde 24 artarken, aylık bazda da yüzde 8 büyüdü.

        Çin'de elektrikli araç satışları iç talebin de artmasıyla bu yıl ilk kez mayısta bir milyonu aştı ve yıllık bazda yüzde 25 büyüme gösterdi. Ülkede daha önce Ağustos 2024'te elektrikli araç satışları bir milyonun üzerini görmüştü.

        SATIŞLAR BU YIL YÜZDE 28 YÜKSELDİ

        Dünyada elektrikli araç satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 7,2 milyona ulaştı.

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        Bu dönemde Çin'de 4,4 milyon elektrikli araç satıldı ve satışlar yıllık bazda yüzde 33 yükseldi. Ocak-mayıs döneminde dünyada satılan toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 61'i Çin'de gerçekleşti.

        Ocak-mayıs döneminde Avrupa'daki satışlar yıllık bazda yüzde 27 artışla 1,6 milyona çıktı. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'da elektrikli araç satışlarında güçlü büyüme görüldü.

        Kuzey Amerika'da yüzde 3 artışla 700 bine çıktı. Bölgede Kanada'daki satışların yüzde 20 düşmesi, bu dönemde kısıtlı bir büyüme görülmesine yol açtı.

        ABD pazarında elektrikli araç satışları ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 4 arttı.

        Dünyanın geri kalanında söz konusu dönemde yüzde 36 yükselişle 600 bin elektrikli araç satıldı.

        Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Mayısta küresel araç satışlarında öne çıkan hikaye, Çin pazarındaki büyüme ve Kuzey Amerika'daki duraklama arasındaki derin uçurum oldu" ifadesini kullandı.

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        Mayısta Çin'de bir milyon araç satıldığını aktaran Lester, "Avrupa bölgesi ise özellikle İspanya ve İtalya'da elektrifikasyon açısından sağlıklı sinyaller veriyor. Elektrikli araçlara geçişin bu aşamasında, teşvikler ve politikalar büyük etki yaratıyor. Örneğin, desteklerini askıya alan Kanada’da satışlar yüzde 20 düştü; Almanya'da ise yeni ticari vergi indirimlerinin devreye girmesiyle önümüzdeki aylarda satışların artması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD TARİFELERİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI

        Dünyanın en büyük ikinci otomobil pazarı olan ABD, ülkede üretilmeyen tüm otomobillerin ithalatına yüzde 25'lik vergi uyguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra açıkladığı bu gümrük vergileri nedeniyle birçok otomobil üreticisi 2025'e yönelik satış beklentilerini geri çekmesine yol açtı.

        Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin belirsizlikler ve emisyon standartlarına ilişkin yaklaşımı, Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışlarının büyümesi üzerinde baskı yaratıyor. ABD'de şu anda elektrikli araçlara yönelik vergi kolaylıkları sağlansa da bu kolaylıklar 2026'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacak.

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