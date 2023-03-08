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Küresel fintech yatırımları 164 milyar dolara ulaştı

Küresel fintech sektörü, 2022'de 6 bin 6 adet anlaşma ile toplamda 164,1 milyar dolar yatırım aldı. KPMG raporuna göre, sektör yatırım miktarı açısından şimdiye kadarki en iyi üçüncü yılını, anlaşma sayısı açısından da en iyi ikinci yılını geçirdi

Küresel fintech yatırımları 164 milyar dolara ulaştı
HABERTURK.COM

2021 yılında 238,9 milyar dolar yatırım miktarı ve 7 bin 321 anlaşma sayısı ile rekor kıran küresel fintech sektörü, 2022'de 6 bin 6 adet anlaşma ile toplamda 164,1 milyar dolar yatırım aldı.

Bu rakamlar 2021 yılına kıyasla düşük olsa da yatırım miktarı açısından şimdiye kadarki en iyi üçüncü yıl, anlaşma sayısı açısından da en iyi ikinci yıl oldu.

KPMG'nin “Pulse of Fintech” (Fintech'in Nabzı) raporuna göre, 2022 yılının ilk yarısında görülen 119,2 milyar dolarlık küresel fintech yatırımına kıyasla, yılın ikinci yarsında küresel fintech yatırımı 44,9 milyar dolar oldu. Yatırım miktarının yüzde 50'den fazla düşmesinde ise büyük çaplı anlaşmaların sayısındaki keskin düşüş etkili oldu.

Yılın ilk yarısında, bir milyar doların üzerinde sekiz birleşme ve satın alma anlaşması gerçekleşirken, ikinci yarıda bu miktarın üzerinde sadece dört birleşme ve satın alma anlaşması yapıldı. ABD merkezli Avalara'nın 8.4 milyar dolara satın alınması geçen yılın ikinci yarısındaki en büyük yatırım miktarı oldu.

'İLGİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYORLAR'

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, konuyla ilgili olarak, "Resesyon uyarılarını giderek daha fazla duyduğumuz, halka arz penceresinin hala kapalı olduğu ve ileri aşama şirketlerin değerlemelerinin hala baskı altında bulunduğu bir ortamda girdiğimiz 2023'te, önümüzde engebeli bir yol var. Buna karşın küresel çapta fintech pazarı yatırım almaya devam ediyor" dedi.

Katma değer sunan ve iş modellerinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilir kârlılığını gösterebilen, regülasyon teknolojisi ve siber güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren fintechlerin ilgi çekmeye devam ettiğini kaydeden Cantürk, "Daha uzun vadede, dünya çapında finansal hizmetlerin devam eden dönüşümü ve finansal hizmetlerin diğer sektörlere entegrasyonuna odaklanılması göz önüne alındığında, fintech yatırımlarının görünümünün oldukça olumlu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARDA EN BÜYÜK PAYI ABD'Lİ ŞİRKETLER ALDI

Bölgesel bazda, Amerika kıtası 2022'de 2 bin 786 anlaşma kapsamında 68,6 milyar dolar ile küresel fintech yatırımlarının en büyük payını oluşturmaya devam etti.

Bu anlaşmaların 2 bin 222 tanesini ve yatırımların 61,6 milyar dolarını ABD merkezli fintech'ler oluşturdu.

Diğer yandan Asya-Pasifik Bölgesi 1.227 anlaşma kapsamında 50,5 milyar dolar, EMEA Bölgesi ise 1.977 anlaşma kapsamında 44,9 milyar dolar yatırım çekti.

YATIRIMCILAR KRİPTO YÜZÜNDEN TEMKİNLİ

2021 yılında 30 milyar dolar yatırım alan blok zinciri ve kripto para sektörü, 2022 yılında 23,1 milyar dolar yatırım çekti.

Kasım ayındaki FTX iflası da göz önüne alındığında, birçok yatırımcı kripto alanındaki yatırımlarla ilgili durum tespiti yapmaya ve süreçlerini gözden geçirmeye başladı.

Bu durumun etkisi ile kripto odaklı firmalara yatırımın 2023 yılının ilk yarısında da düşük kalması bekleniyor.

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