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Küresel gıda fiyatları 11 aydır düşüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağ ve süt ürünlerindeki gerilemenin etkisiyle düşüşünü art arda 11. aya taşıdığını duyurdu

Küresel gıda fiyatları 11 aydır düşüyor
HABERTURK.COM

FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.6 düşerek 129.8 puan oldu. Böylece, endeks art arda düşüşünü 11. aya taşıdı.

Gıda fiyatları geçen yıl mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin etkisiyle rekor kırmıştı. Söz konusu aya göre endeksteki düşüş şubatta yüzde 18.7'ye ulaştı. Gıda fiyatları, yaşanan uzun süreli gerilemeyle Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

FAO verilerine göre şeker fiyatları şubat ayında yüzde 6.9 yükselirken, bitkisel yağ fiyatlarının yüzde 3.2 ve süt ürünlerinin yüzde 2.7 düşüş yaşanması genel endekste düşüşe yol açtı.

Pirinç fiyatı şubatta yüzde 1 gerilerken kırmızı et fiyatlarında bir değişim yaşanmadı.

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