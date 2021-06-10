Piyasalarda karışık seyir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verisine odaklandı
AA

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğe karşın, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile ECB'nin toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de nisan ayında yüzde 4,2 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun, mayısta da artışını sürdürerek yüzde 4,7'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci para politikalarından geri adım atma olasılığını artırarak piyasalar üzerinde baskıya neden olabileceğini ifade etti.

ECB'nin bugünkü toplantısında faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün ECB'nin özellikle varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmelerin takip edileceğini aktaran analistler, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na (PEPP) ilişkin ucu açık mesajların verilebileceğini bildirdi.

Analistler, olası ucu açık açıklamaların, piyasalardaki belirsizliklerin süreceği anlamına geleceğini belirterek, son bir haftadır gelişmiş ülke tahvillerine artan ilginin devam edebileceğini söyledi.

Dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,47 ile son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Dolar endeksi ise sınırlı yükselişle günü 90,1 seviyesinde tamamladı.

Avrupa pay piyasalarında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde dün karışık seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında yükseliş eğilimi dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yüzde 0,11 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.449,17 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 düşüşle 8,5881'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5910 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Piyasaların gözü ECB'nin vereceği mesajlarda
PARAPiyasalar ECB'yi bekliyor
Lübnan, döviz hesaplarındaki kısıtlamayı gevşetiyor
PARALübnan, döviz hesaplarındaki kısıtlamayı gevşetiyor
Vakıfbank'tan VBanko Çek Dijital
PARAVakıfbank'tan VBanko Çek Dijital
Merkez Bankası'ndan piyasaya 62 milyar TL
PARAMerkez'den piyasaya 62 milyar TL
Mayıs ayında en çok külçe altın kazandırdı
PARAMayıs ayında en çok külçe altın kazandırdı
Mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri açıklandı
PARAHazine'den mayısta 29.1 milyar TL açık
Sermaye yeterliliği yönetmeliğinde 'tanım' değişikliği
PARASermaye yeterliliği yönetmeliğinde değişiklik
Piyasalarda karışık seyir
PARAPiyasalarda karışık seyir
Kredi faiz oranları: 8 Haziran 2021 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları GÜNCEL
PARABankaların kredi faiz oranları
Hazine iki tahvil ihalesinde 8,7 milyar lira borçlandı
PARAHazine 8.7 milyar lira borçlandı