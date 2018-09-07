Küresel piyasalar
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı

07.09.2018 - 09:42 | Güncelleme: AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre fabrika siparişleri, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 gerilerken, imalat dışı ISM endeksi ağustosta 58,5'e çıkarak beklentileri aştı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde takip edilen ADP özel sektör istihdamı ise 163 binle beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,91 değer kaybetti.

Analistler, teknoloji hisselerinde önceki gün başlayan satış ağırlıklı seyrin dün de devam etmesinin dikkati çektiğini belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam artışına ilişkin piyasa beklentisinin 195 bin olduğunu kaydetti. Ağustosun son 6-7 yıldır istihdam artışının en zayıf olduğu ay olduğunu ifade eden analistler, bu eğilimin devam etmesi durumunda dolar endeksinde gerileme görülebileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), Almanya'ya ilişkin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9’a yükseltmesine karşın borsalarda düşüş eğiliminin sürdüğü görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,87 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyir, Japonya borsasıyla bugüne de taşındı. Japonya'da açıklanan hane halkı harcamalarının beklentilerden iyi gelmesine karşın, dolar/yen paritesindeki gerilemenin negatif etkisiyle yüzde 0,8 değer kaybeden Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın 22.300 seviyesinde bulunuyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dolar kurunun sınırlı da olsa düşüş eğilimini dün de devam ettirmesine karşın Borsa İstanbul'da yatay bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kaybıyla 92.763 puandan günü tamamlarken, dün yüzde 0,34 azalışla 6,5787'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı "Üçlü Zirve"ye katılacağını hatırlatarak, buradan gelecek açıklamaların jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. x

Yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, ağustos ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit dengesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.