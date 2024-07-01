Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Dünya genelinde enflasyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesi yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.

Para piyasalarında, Fed'in bu sene iki kere faiz indireceği fiyatlansa da, hem Fed yetkililerinin temkinli mesajları, hem de ABD'nin makroekonomik verilerinden alınan sinyaller bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerinin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasının sıkılığına ilişkin son durumu ortaya koyması beklenirken, ülkede istihdamın güçlü kalması Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı bir etken olarak kabul ediliyor. Fed, işsizliğin tarihi düşük seviyelerden sınırlı da olsa yükselmesini ve sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu destekleyici konumunun güç kaybetmesini istiyor.

REKLAM Söz konusu sebeplerle bu hafta tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Cuma günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,39'a çıkarken, haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,40 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,6 seviyesinde seyrederek düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 323 dolardan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 azalışla günü 84,9 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 yükselişle 85,2 dolardan işlem görüyor. New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı. REKLAM AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR HAKİM Avrupa borsalarında cuma günü Almanya hariç negatif bir seyir hakim olurken, Fransa'da hafta sonu düzenlenen erken seçimin 1. turunda aşırı sağın oylarını artırarak ilk sıraya yerleşmesine karşın salt çoğunluğu sağlayabilmek için merkez veya sol partilerle ikinci turda işbirliği yapmak zorunda kalabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu durumun Avrupa'da endeks vadeli kontratların haftaya pozitif bir başlangıç yapmasında etkili olduğunu belirterek, hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra hafta içinde de Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu yıl iki faiz indirimine gitme ihtimalinin fiyatlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, avro/dolar paritesi bugün yüzde 0,4 artışla 1,0760 seviyesine çıkarak yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı. Parite, gün içinde 1,0762'ye çıkarak yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. REKLAM Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı. ASYA'DA POZİTİF SEYİR Asya pay piyasalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, söz konusu seyirde Çin'de açıklanan verilerin ekonomik canlılığına işaret etmesi etkili oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI haziranda 51,8 ile beklentileri aşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da ise imalat sanayi PMI aynı dönemde 50 ile tahminlerin altında kaldı. Öte yandan, Japon yeni dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesinde seyretmeye devam ederken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı olası adımlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Analistler, para piyasalarında BoJ'un bu yıl iki faiz indirimine gitme ihtimalinin fiyatlandığını anımsatarak, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağının fiyatındığını bildirdi.

REKLAM Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Hong Kong'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi. BIST 100 AZALIŞLA KAPANDI Yurt içinde de cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı. Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 32,7179'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,7410 seviyesinden işlem görüyor.