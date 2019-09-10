Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, gelecek hafta da ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankaları toplantıları öncesinde "bekle-gör" temasının öne çıktığı gözleniyor.

Dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile fikri mülkiyet konusunda en azından kavramsal bazda anlaşıldığını açıklarken, Çin tarafı ise gümrük vergilerinde gevşemeye gidilmesi durumunda ABD'den daha fazla tarım ürünü alabileceğini bildirdi.

Öte yandan ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalmasının ardından, altının onsu düşüşünü 4'üncü güne taşıyarak analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1.500 doların altına indi ve 1.486,60 dolarla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Gelişmeler sonrası dün New York piyasasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarken, Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,19 geriledi, S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,6580 ile 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, dolar endeksi 98,4 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı. Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak. AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi.

Gelişmelerin ardından dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,1045 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Asya tarafında Çin'de üretici fiyatları endeksi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 ile beklentilerden daha az gerilese de verideki düşüş ülke ekonomisi üzerindeki deflasyonist baskının sürdüğüne işaret etti. Ülkede tüketici fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde geldi. Verilerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,29 geriledi, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,63 değer kazancıyla 100.604,99 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,7640'a kadar yükselmesinin ardından bugün 5,75 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağına ilişkin haberlerin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, söz konusu iyimserliğin pay piyasalarındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan düşüren TCMB'nin, 12 Eylül'deki toplantısında da bu indirimine devam etmesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, ABD'de JOLTS açık iş sayısı izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, ağustos ayı işsizlik oranı

17.00 ABD, Temmuz ayı JOLTS açık iş sayısı