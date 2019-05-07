Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

AA

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde, seçim süreci nedeniyle siyasi gelişmeler yeniden gündemin odağına yerleşti

Küresel piyasalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında etkili olan negatif seyir dün de devam etti. ABD'de açıklamalarda bulunan yetkililer, müzakerelerde ilerleme kaydedilse de Çinli yetkililerin itirazlarının bu sonucu doğurduğunu belirterek, görüşmelerin belirlenen takvime göre devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Analistler, endekslerin yüzde 1'in üzerinde kayıplarla açılmasına karşın Çin tarafından gelen sakin açıklamalar ve müzakerelerin devam edeceği söylemleri ile kayıpların önemli bir kısmının telafi edildiğini belirtti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentileri karşılarken, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar yüzde 1,9 yükseldi. Ticaret savaşı endişelerinin küresel risk iştahını azaltması ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. İngiltere'de ise pay piyasaları resmi tatil dolayısıyla kapalıydı.

26 Nisan'dan bu yana resmi tatil dolayısıyla kapalı olan Japonya piyasaları bugün işleme açılırken, açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkmasına karşın Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,7 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de dünkü yüzde 5,6'lık düşüşün ardından bugün görece sakin bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün azalan küresel risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,03 gerileyen BIST 100 endeksi günü 92.982 puandan tamamladı. Dün yaklaşık yüzde 2 yükselişle 6,0812'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1330'dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini ifade eden analistler, dolar/TL'de 6,15 ve 6,22'nin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, nisan ayı inşaat sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, Avrupa Komisyonu ekonomik tahminler

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı

22.00 ABD, mart ayı tüketici kredileri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika!Dolarda YSK'nın İstanbul kararı sonrası son durum!1 Dolar kaç TL?7 Mayıs dolar kuru
DÖVİZDolar YSK'nın yeniden seçim kararı sonrası hareketli
İki devin 2 trilyon dolarlık büyük kavgası
DÖVİZİki devin 2 trilyon dolarlık büyük kavgası
YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı doları hareketlendirdi
DÖVİZYenileme kararı doları hareketlendirdi
Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda azaldı
DÖVİZReel efektif kur geriledi
Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrediyor
DÖVİZKüresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile ...
Dolar son dakika! YSK İstanbul kararı dolarda son durum! 6 Mayıs dolar kuru
DÖVİZDolarda Trump hareketliliği
Dolar son dakika! Enflasyon sonrası dolar kurunda son durum! 3 Mayıs döviz kurları
DÖVİZEnflasyon sonrası dolarda son durum
Dolar son dakika! Fed'in faiz kararı sonrası dolar kurunda son durum! 2 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolarda Fed hareketliliği
Dolar son dakika! Enflasyon raporu sonrası dolar kurunda son durum! 30 Nisan döviz kurları ne kadar?
DÖVİZEnflasyon raporu sonrası dolarda son durum
Dolar son dakika! Dolar kurunda son durum! 29 Nisan döviz kurları ne kadar?
DÖVİZDolar haftanın ilk günü düşüşte

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X