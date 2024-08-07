Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.881,23 %-0,12
        DOLAR 33,5293 %-0,21
        EURO 36,6245 %-0,39
        GRAM ALTIN 2.578,83 %-0,10
        FAİZ 42,99 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,35 %0,59
        BITCOIN 57.181,00 %1,08
        GBP/TRY 42,6246 %-0,14
        EUR/USD 1,0909 %-0,20
        BRENT 76,83 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 4.216,39 %-0,10
        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

        Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küresel piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

        Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

        Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

        ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yüzde 65 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.

        Dün 10 baz puan artarak yüzde 3,89'a çıkan ABD'de 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,90'nın üzerinde bulunuyor.

        Dolar endeksi 103 seviyesinin üzerine çıktı. Dün yüzde 0,8 azalışla 2 bin 390 dolardan kapanan altının ons fiyatı bugün de önceki kapanışın hemen üzerinde seyrediyor.

        Dün günü yüzde 1,3 azalarak 76,2 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yüzde 0,3 artışla 76,5 dolar seviyelerinde.

        Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı.

        New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle pazartesi günü yaşanan satış baskısının ardından toparlanma göstererek salı gününü yükselişle tamamladı.

        REKLAM

        Açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 73,1 milyar dolara gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Pazartesi günü sert düşüş kaydeden büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de dün toparlanma görüldü. Bu şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,8, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1 ve Meta'nın hisseleri yüzde 3,9 arttı.

        Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Palantir Technologies'in hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini bu yıl ikinci kez artırması sonrası yüzde 10,4 değer kazandı.

        Caterpillar'ın hisseleri, şirketin düzeltilmiş karında artış kaydedilmesinin ardından yüzde 3 yükseldi. Uber'in hisseleri de şirketin geliri ve karının ikinci çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 10,9 arttı.

        Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne yükselişle başladı.

        REKLAM

        Avrupa borsaları dün karışık seyirle kapanmasına karşın pazartesi günkü sert satış baskısının ardından enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler dikkati çekti.

        Avrupa'daki açıklanan verilerden karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

        Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 40 endeksi 0,09 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

        Asya borsalarında da BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

        Uchida, yurt içindeki ve yurt dışındaki finansal ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin son derece oynak olması nedeniyle mevcut politika faiz oranıyla parasal genişlemeyi şimdilik sürdürmesi gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle yendeki değer kaybı da hızlandı. Dolar/yen paritesi bugün yüzde 2,3 artışla 147,5 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

        Öte yandan Çin'de haziran ayında yüzde 8,6 artan ihracat temmuz ayında yüzde 7 artış kaydetti. Ülkede, artış hızında yavaşlama görülen ihracat verisi aynı zamanda beklentilerin altında kaldı.

        Ülkede ithalat ise yüzde 7,2 artarak yüzde 3,2 olan beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

        Bu arada, Çin Merkez Bankası (PBoC), 2020'den bu yana ilk kez finans piyasasına kısa vadeli nakit enjeksiyonu yapmama kararı aldı.

        Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 3 Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

        Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 0,12 azalışla 9.881,23 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,8 artışla 33,6019'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 azalışla 33,5290 seviyesinden işlem görüyor.

        Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

        Piyasalarda bugün 17.30 açıklanacak Türkiye, temmuz ayı hazine nakit dengesi takip edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #küresel piyasalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        X, reklam verenlere savaş açtı
        X, reklam verenlere savaş açtı
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Fransa'da 12'den vurdu!
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Fener uzatmada yıkıldı!