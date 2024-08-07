Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

REKLAM Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yüzde 65 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor. Dün 10 baz puan artarak yüzde 3,89'a çıkan ABD'de 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,90'nın üzerinde bulunuyor. Dolar endeksi 103 seviyesinin üzerine çıktı. Dün yüzde 0,8 azalışla 2 bin 390 dolardan kapanan altının ons fiyatı bugün de önceki kapanışın hemen üzerinde seyrediyor. Dün günü yüzde 1,3 azalarak 76,2 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yüzde 0,3 artışla 76,5 dolar seviyelerinde.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı. New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle pazartesi günü yaşanan satış baskısının ardından toparlanma göstererek salı gününü yükselişle tamamladı. REKLAM Açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 73,1 milyar dolara gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Pazartesi günü sert düşüş kaydeden büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de dün toparlanma görüldü. Bu şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,8, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1 ve Meta'nın hisseleri yüzde 3,9 arttı. Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Palantir Technologies'in hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini bu yıl ikinci kez artırması sonrası yüzde 10,4 değer kazandı. Caterpillar'ın hisseleri, şirketin düzeltilmiş karında artış kaydedilmesinin ardından yüzde 3 yükseldi. Uber'in hisseleri de şirketin geliri ve karının ikinci çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 10,9 arttı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne yükselişle başladı. REKLAM Avrupa borsaları dün karışık seyirle kapanmasına karşın pazartesi günkü sert satış baskısının ardından enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler dikkati çekti. Avrupa'daki açıklanan verilerden karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 40 endeksi 0,09 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı. Asya borsalarında da BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor. Uchida, yurt içindeki ve yurt dışındaki finansal ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin son derece oynak olması nedeniyle mevcut politika faiz oranıyla parasal genişlemeyi şimdilik sürdürmesi gerektiğini belirtti.

REKLAM Bu gelişmelerle yendeki değer kaybı da hızlandı. Dolar/yen paritesi bugün yüzde 2,3 artışla 147,5 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Öte yandan Çin'de haziran ayında yüzde 8,6 artan ihracat temmuz ayında yüzde 7 artış kaydetti. Ülkede, artış hızında yavaşlama görülen ihracat verisi aynı zamanda beklentilerin altında kaldı. Ülkede ithalat ise yüzde 7,2 artarak yüzde 3,2 olan beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu arada, Çin Merkez Bankası (PBoC), 2020'den bu yana ilk kez finans piyasasına kısa vadeli nakit enjeksiyonu yapmama kararı aldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 3 Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 0,12 azalışla 9.881,23 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,8 artışla 33,6019'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 azalışla 33,5290 seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.