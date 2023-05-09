Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izliyor

Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
AA

ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Analistler, söz konusu durumun piyasalarda belirsizlikleri ve risk algısını artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerde bulunurken, açıklanan makroekonomik veriler de para politikasına ilişkin fiyatlamaları yeniden zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.

Haziran ayında yapılacak toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyleyen Goolsbee, üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini ifade etti.

Fed New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satış baskısını desteklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimal yüzde 15 seviyesine yükseldi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün karışık bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri "şahin" açıklamalarına devam ediyor.

ECB Başekonomisti Philip Lane, dün yaptığı sözle yönlendirmelerde, enflasyonun hala güçlü momentuma sahip olduğunu vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artışının öngörüldüğünü aktararak, yarından itibaren bölgede yoğunlaşacak makreokonomik veri takviminin beklentileri değiştirebileceğini söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,28 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya'da bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de açıklanan veriler risk iştahını sınırlı da olsa destekledi.

Ülkede ihracat nisanda yüzde 8,5 artarak beklentileri aşarken, dış ticaret fazlası 90,2 milyar dolar oldu. Analistler, Çin'de ihracatın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin dünya ekonomilerine ilişkin endişeleri azalttığını ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,66 üzerinde 4.561,94 puandan tamamladı.

Dolar/TL, yatay seyirle 19,5010'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5080 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de konut fiyat endeksi verileriyle birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.700 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, nisan ayı konut fiyat endeksi

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fed'den bankacılık açıklaması
PARA Fed'den bankacılık açıklaması
Hazine nakit dengesi 159 milyar TL açık verdi
PARA Hazine nakit dengesi 159 milyar TL açık verdi
Hazine 2 ihalede 6,4 milyar lira borçlandı 
PARA Hazine 2 ihalede 6,4 milyar lira borçlandı 
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
PARA Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
PARA Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık seküritizasyon işlemi
PARA Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık seküritizasyon ...
KKM'de 4 aylık soluksuz yükseliş
PARA KKM 2 trilyon lirayı aştı
ABD'de bölgesel bankalarda düşüş sürüyor
PARA ABD'de bölgesel bankalarda düşüş sürüyor
ECB Başkanı Lagarde, faiz kararının ardından düzenlenen toplantıda konuştu
PARA Lagarde faiz kararını değerlendirdi
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
PARA Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.