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Küresel piyasalar, ticaret endişeleri ile negatif seyrediyor

AA

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının ardından başlayan negatif seyrini devam ettiriyor

Küresel piyasalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta uygulamaya koyduğu Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi ve taraflar arasındaki müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Çin'den misilleme geldi. Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne gümrük tarifesini yüzde 5 ila yüzde 25 artırdığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini bildirdi.

Çin ile ticaret konusunda Şi ile Japonya'daki görüşmesinin önemli olacağını vurgulayan Trump, bu görüşmelerin verimli geçmesini ümit ettiğini kaydetti. Bir haftadır İran ile artan gerginlik konusunda ise sert ifadeler kullanan Trump, İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını belirtirken, Körfez'de askeri hareketlilik de arttı.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından amfibi çıkarma gemisi ve Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Urban, "F-15 ve F-35'ler, ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar." dedi.

Söz konusu gelişmelerle dünya borsalarındaki satış ağırlıklı seyir devam ediyor. ABD ve Avrupa pay piyasaları dün sert düşerken, negatif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 2,38, S&P 500 endeksi yüzde 2,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,41 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise riskten kaçan yatırımcıların alımları ile yüzde 2,40'ın altını görmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 azalışla günü tamamladı.

Asya piyasalarında, bugün gelen tepki alımları ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanış seviyesine yakın, 2.900 seviyelerinde dengelenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki negatif seyir ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle dün Borsa İstanbul'da satış baskısının arttığı görüldü. BIST 100 endeksinin düşüşü, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 87.500'ün kırılması ile ivme kazandı. Günü yüzde 2,54 azalışla 86.283 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece 30 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi

11.30 İngiltere, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi ve Almanya, mayıs ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, nisan ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri

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