Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.464,93 %-0,27
        DOLAR 27,7006 %0,32
        EURO 29,2077 %-0,09
        ALTIN 1.648,31 %1,41
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,45 %1,47
        BITCOIN 27.897,00 %-0,09
        GBP/TRY 33,7647 %0,01
        EUR/USD 1,0533 %-0,51
        BRENT 87,22 %3,12
        ÇEYREK ALTIN 2.694,88 %1,40
        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk etkisi - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk etkisi

        Küresel piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen hafta, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu dikkati çekerken, hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.

        Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.

        Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu kaydederek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.

        Söz konusu gelişmelerin ardından altının ons fiyatı da yeni haftada yüzde 1'e yakın yükselişle 1.850 dolardan işlem görüyor.

        REKLAM

        Öte yandan, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam raporundaki veriler fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdü.

        Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Ortalama saatlik kazançlar ise eylülde bir önceki ayda olduğu gibi yüzde 0,2 artarak 33,88 dolara çıktı.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara karşın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesinin bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını dile getirdi.

        Tahvil piyasası tarafında ise satış baskısı altıncı haftaya taşınırken, analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcı davranışlarını etkileyebileceğini belirtti.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftanın ilk iş gününde yüzde 4,80'le son 16 yılın zirvesine yakın işlem görmeye devam ederken, dolar endeksi 106,3 seviyesinde bulunuyor.

        REKLAM

        Cuma günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,6, Dow Jones endeksi yüzde 0,87 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

        AVRUPA'DA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

        Avrupa borsalarında cuma günü New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, artan petrol fiyatları ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin bölgede risk iştahının düşük seyretmesine neden olabileceği belirtiliyor.

        Bu hafta bölgede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin senenin geri kalanında politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

        Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,16 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

        ASYA'DA HAFTA KARIŞIK SEYİR İLE BAŞLADI

        Asya'da pay piyasaları haftaya karışık bir seyirle başlasa da seans içerisinde artan satış baskısı pay piyasalarını baskılıyor.

        REKLAM

        Çin'de pay piyasaları uzun bir tatilin ardından bu hafta yeniden işleme açılırken, Güney Kore pay piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Koinu Tayfunu sebebiyle borsa işlemleri, geçici olarak tedbir amaçlı durduruldu.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalış kaydetti.

        Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybıyla günü 8.464,93 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 27,6120'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,6890 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, dış ticaret endeksi verileri ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.250 seviyesinin destek, 8.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!