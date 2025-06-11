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        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

        Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:12 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:12
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        Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
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        Dünya genelinde ABD'nin başta Çin olmak üzere ticaret ilişkisi yürüttüğü ülkelerle yaşadığı gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD ile Çin'in üst düzey yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerden alınan olumlu sinyaller piyasalardaki stresin azalmasına yardımcı olurken bu durum pay piyasalarının yükselmesini sağladı.

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, iki ülkenin Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

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        Analistler, söz konusu açıklamaların dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularında uzlaşma sağlayabileceğine dair iyimserlikleri artırdığına işaret ederek, sık değişen politikalardan ötürü yatırımcıların somut bir anlaşmayı beklediğini ifade etti.

        ABD Temyiz Mahkemesi'nden "Kurtuluş Günü" tarifelerine ilişkin karar

        ABD Temyiz Mahkemesi, temyiz süreci devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin yürürlükte kalabileceğine karar verdi. Bu durum Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da duyurduğu tarifeleri uygulayabileceği anlamına gelirken, mahkeme bir sonraki dava görüşmesini 31 Temmuz'a erteledi.

        Tarife gerilimleri küresel ölçekte başlıca belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, bu durumun başta enflasyon olmak üzere ekonomiye dair birçok temel göstergeyi etkileyebileceğine yönelik değerlendirmeler öne çıkıyor.

        Analistler, tarifelerin enflasyonla mücadelede bugüne kadar sağlanan kazanımları tehlikeye atabileceğini belirterek, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin önemli olduğunu söyledi.

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        Tahvil piyasaları alış ağırlıklı seyrediyor

        Piyasalarda bu yıl 2 faiz indirimine gidileceğine yönelik fiyatlamaların hala güçlü olduğunu hatırlatan analistler, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin sınırlı da olsa devam ettiğini belirtti.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son 3 iş gününde yüzde 4,46'ya kadar geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

        Emtia tarafında ise altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 340 dolardan satılırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 66,4 dolardan alıcı buluyor.

        Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif başladı.

        Euro Bölgesi'nin büyüme beklentisi yüzde 1'den 0,7'ye çekildi

        Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, ABD-Çin görüşmelerine dair gelişmeler yakından takip edildi.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Çin Merkez Bankası'nda (PBoC) düzenlenen konferansta, zorlayıcı ticaret politikalarının finansal dengesizlikleri çözmede başarısız olduğunu ve tüm tarafların gerilimleri çözmek için politika ayarlamalarını göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

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        ECB üyesi Boris Vujcic de verdiği röportajda, Bankanın bir sonraki faiz hamlesini görüşmek için en azından eylül ayına kadar beklemeleri gerektiğini söyledi.

        Öte yandan Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı. Buna göre Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 1'den 0,7'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den 0,8'e indirildi. Bölgenin 2027'de yüzde 1 büyüyeceği tahmin edildi.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık başladı.

        Asya borsaları görüşmeden gelen olumlu mesajlarla yükseldi

        Asya tarafında ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu mesajlar pay piyasalarında etkisini gösterirken, bölge ekonomilerinin gidişatına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

        Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

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        Analistler, Çin'de deflasyon eğiliminin mayıs ayında da devam ettiğini anımsatarak, bu durumun küresel ve bölgesel düzeyde riskler barındırdığına işaret etti.

        Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önceki aya göre yüzde 0,2 ile beklentilerin aksine gerileme kaydederken, yıllık bazda yüzde 3,2 artarak öngörülerin altında gerçekleşti.

        Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

        Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak 9.659,31 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının hemen altında 10.891,00 puanda işlem gördü.

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        Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Banka, ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 39,1880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,1870'ten işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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