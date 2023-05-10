Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlenirken, devam eden borç krizine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve beklentileri aşan makroekonomik veriler etkili olurken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti.

Ülkede işsizlik oranının yavaş büyümenin bir sonucu olarak bu yıl yüzde 4-4,5 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini aktaran Williams, istihdam artışının işçi talebinin yavaşladığına dair işaretler arasında güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Williams, Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini anımsatarak, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle borç limiti konusunu görüştü.

Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,46, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgede yüksek seyreden enflasyona karşın yavaşlamaya devam eden ekonomik aktivite fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 azalarak beklentilerin altında kalırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu kontrol altına alması için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

ECB Üyesi Martins Kazaks da ECB'nin faiz artışlarını temmuzda sonlandıracağı öngörüsünün yanlış olabileceğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında, ECB'nin faiz artırımlarını tahmin edilenden daha önce sona erdirebileceğinin fiyatlandığını ancak ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki net tonun belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, yılın devamında ise daha önce 50 baz puan olan faiz artış beklentilerinin 25 baz puana gerilediğini belirtti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,16 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya borsaları bugün New York borsasına paralel satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks martta 97,5'e geriledi.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların "bekle-gör" tutumu takındığını aktararak, Fed'in faiz artışlarının resesyon riskini beslemesinin Asya borsalarını baskıladığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,56 altında 4.536,20 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,5252'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

THY nisanda 6.5 milyon yolcu taşıdı
İŞ-YAŞAM THY nisanda 6.5 milyon yolcu taşıdı
Borsada yaşanan son hafta rallisi mi?
İŞ-YAŞAM Son hafta rallisi mi yaşanıyor?
Memur-Sen'den seyyanen zam talebi
İŞ-YAŞAM Memur-Sen'den seyyanen zam talebi
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Talep ettiğimizi aldık"
İŞ-YAŞAM "Talep ettiğimizi aldık"
Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı: 
İŞ-YAŞAM Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı
SON DAKİKA: Kamu işçilerinin zam oranı açıklandı! 2023 Toplu iş sözleşmesi zammı ile kamu işçisi zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
İŞ-YAŞAM Kamu işçilerinin zam oranı açıklandı
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi
İŞ-YAŞAM TÜİK'ten veri güvenilirliği açıklaması
AHBİB, nisanda 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı 
İŞ-YAŞAM AHBİB, 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı 
Sabancı 2030 yılına kadar yüzde 42 emisyon azaltma hedefi açıkladı
İŞ-YAŞAM 2030'a kadar emisyon azaltma hedefi
Airfryer ve kahve makinesi satışları katlandı
İŞ-YAŞAM Airfryer ve kahve makinesi satışları katlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.