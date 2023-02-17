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Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendiren veri ve sözle yönlendirmelerle negatif bir seyir izleniyor

Küresel piyasalarda negatif seyir
AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da geçen hafta 194 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret ederken, konut başlangıçları da düşüşünü 5'inci aya taşıdı.

Üretici fiyatlarında 7 ayın en hızlı yükselişine işaret eden veriler ve işsizlik başvurularındaki düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Verilerin ardından piyasalarda Fed'in gelecek ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine verilen ihtimal yüzde 82'ye gerilese de hala en güçlü seçenek olarak masada duruyor. Bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına ise yüzde 18 ihtimal veriliyor.

Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirterek, "Fed'in faiz oranını yüzde 5'in üzerine çıkarması ve uzun bir süre o seviyelerde tutması gerek." dedi. Mester ayrıca, faiz artışlarının resesyona neden olabileceğini de söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in faiz artışlarının, devam eden ekonomik büyümeye rağmen enflasyondaki yavaşlamayı koruyacağını kaydetti.

Bu gelişmelerle New York borsasında endeksler gün boyu satıcılı bir seyir izlerken, Bullard'ın son toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını savunduğu haberinin gündeme gelmesiyle satışlar derinleşti. Dow Jones endeksi yüzde 1,26, S&P 500 endeksi yüzde 1,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yatay bir seyirle 103,9'dan kapanmasının ardından bugün 104,3'e yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,90 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesini test etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları da yeni güne düşüşle başladı.

AVRUPA'DA FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ

Avrupa tarafında, merkez bankası yetkililerinin sıkı para politikalarının süreceğine yönelik yönlendirmelerine karşın şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi ile pay piyasaları dün pozitif seyrederken, küresel çapta azalan risk iştahı ile endeks vadeli kontratlarında yeni günün satıcılı başladığı görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın yıllık raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, enflasyon baskıları karşısında bir sonraki toplantıda faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planladıklarını belirtirken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de ECB'nin enflasyon beklentilerini istikrara kavuşturmak için kararlı davranması ve daha fazla faiz artışı yapması gerektiğini savundu.

Bu gelişmelerle dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak kapanış rekoru kırdı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 artışla günü tamamlarken, dolar endeksindeki güçlenme ile avro/dolar paritesi 1,0633 ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

ASYA'DA NEGATİF SEYİR

Asya genelinde ABD borsalarındaki negatif havanın devralındığı görülürken, veri akışının da zayıf olması ile küresel gündemin öne çıkması dikkati çekiyor. Japonya tarafında ise merkez bankası başkan adayı Kazuo Ueda'ya ilişkin haber akışı izlenmeye devam ediliyor. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin yapısal ücret artışları ile enflasyon hedefinin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için akademisyen Kazuo Ueda'yı yeni merkez bankası başkanı olarak seçtiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün negatif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği BIST 100 endeksi, gün içinde 5.311 puanın üzerine çıksa da kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 1,17 artışla 5.008,58 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 18,8545 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrini sürdürerek 18,8610'dan işlem görüyor.

Analistler, Fed'in faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini söyledi.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da ÜFE ve Avro Bölgesinde cari dengenin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 ve 5.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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