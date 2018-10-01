Kursa kayıt olmak için metrelerce kuyruk oluştu

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2018 yılının güz döneminde gerçekleştirilecek olan kursların kayıt işlemleri başlarken, başvuru yapmak isteyenler uzun kuyduk oluşturdu.

İHA'nın haberine göre; Tepebaşı Belediyesi tarafından 47 farklı branşta toplam 59 kurs için kayıt işlemleri 19 Mayıs Gençlik Merkezinde başladı. Kurslara kayıt olmak isteyen yüzlerce öğrenci uzun kuyruklar oluştururken merkez tarafından gençlere çorba ve çay ikramı da yapıldı. Kurs kayıtları sırasında sivil toplum kuruluşları da açtıkları stantlar ile kendilerini tanıtıp gençleri gönüllü olmaya teşvik ediyor.

47 FARKLI BRANŞ

Oluşan yoğunluk ile ilgili konuşan ve kurslar hakkında bilgi veren Tepebaşı Gençlik Merkezleri Sorumlusu Kerem Sezerer, “2018-2019 güz dönemi için kayıt alıyor olacağız. 47 farklı başlıkta 59 eğitim için yaklaşık bin 455 kişilik kontenjanımız var. Bizim için geleneksel bir hale geldi. Özellikle Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin çok yoğun talebi oluyor. Bizim bugün önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi de kurslara olan ilginin yanı sıra merkezde sivil toplum kuruluşlarına yer veriyor olmamız. Gönüllülerimiz var bizim, yıl içerisinde merkez için önemli olan şeylerden bir tanesi de yaptığımız eğitimlerin yüzde 80’ini gönüllü eğitmenlerle, akran eğitimi yönetimi ile yürütüyor olmamız. Bugüne kadar oluşmuş bir kültür var gençlik merkezlerinde, birçok farklı alanda işler yapıyoruz. Herkese hitap eden, herkesin dikkatini çeken başlık türü mevcut. Sanırım o da bu ilginin sebeplerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Sezerer, öğrenci dostu bir yapılarının olduklarını belirterek, “Arkadaşlar sıradayken ücretsiz çorba ve çay ikramlarımız oluyor onlara. Bu kadar süre kurslar için bekliyorlar, biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 8 buçuk itibari ile sıraya girmiş arkadaşlar; sıcak çorbamızı, çayımızı paylaşıyoruz, varsa bir soruları sırada bekledikleri süre içerisinde gidip onlara sıradayken yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bizim için çok kıymetli, merkezin de çok genç bir yönetimi var. Gençlik Merkezi gençleri anlıyor. Bir şekilde yanlarında olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

SANDALYELERİNİ ALIP GELDİLER

Kurslara kayıt olmak için sırada bekleyen öğrencilerden Nazlıcan Güngördü, kuyrukta 4 saattir beklediklerini ifade etti. Diğer öğrencilerin yanı sıra yanında getirdiği sandalyesiyle dikkat çeken Güngördü, “Rahatımıza düşkün insanlarız, dedik ki burada bu kadar süre bekleyeceğiz en azından rahat rahat bekleyelim. O yüzden sandalyelerimize geldik. Gençlik Merkezi çorba, çay dağıttı, onları içtik tabi beklerken. İnsanlar kurslara çok hevesli, bu kadar hevesli olmasınlar ama tabi ki aslında bir yönden iyi bir şey. Ben geçen sene de kaydolmuştum, yan flüt kursuna geliyordum buraya. Geçen sene çok fazla beklememiştik yine de bu kadar uzun süre bekleyeceğimizi düşündüğümüz için sandalyelerle geldik. Uzun süredir bekliyoruz. İyiyiz, durumumuz iyi, çayımız çorbamız var ama artık kaydolalım” diyerek oluşan yoğunluğa mizahi bir sitemle gönderme yaptı.

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