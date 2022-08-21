Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim!

"YAŞASAYDI BİR BABAM OLURDU"

Frances Bean Cobain, 2015 yılında Rolling Stone'a verdiği röportajda "Kurt, sanatını feda etmesi gereken bir noktaya geldi çünkü dünya ondan bunu talep etti. Bence bu, artık hayatta olmak istememesinin asıl sebeplerinden biri, herkes onsuz daha mutlu olurdu. Ama eğer yaşasaydı bir babam olurdu ve bu inanılmaz bir şey olurdu." demişti.