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Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim!

'Nirvana' grubunun solisti Kurt Cobain ve şarkıcı Courtney Love'ın görsel sanatlar alanında çalışan kızı Frances, 30. yaşına girdi. Henüz bir bebekken babasını kaybeden Cobain, "Bu yaşa geleceğimden emin değildim!" ifadesini kullandı

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  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    1994 yılında hayatını kaybeden rock müziğin efsanevi isimlerinden Kurt Cobain'in şarkıcı Courtney Love ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Frances, 30. yaşını kutladı.
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    "BAŞARDIM!"

    Doğum gününe özel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Frances Bean Cobain, sözlerine "30! Başardım! Dürüst olmak gerekirse 20 yaşındaki Frances bunun olacağından emin değildi." şeklinde başladı.
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    "SAKİN KALABİLMEYİ UMUYORUM"

    Görsel sanatlar alanında çalışan Bean Cobain, daha sonra "Hayatımın bu yeni bir dönemine girerken hayat ne kadar zorlaşsa da sakin kalabilmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    Sosyal medyadan yaklaşık bir senedir uzak kaldığını belirten Frances Bean Cobain, akıl ve ruh sağlığının daha iyiye gittiğini belirtti.
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    Frances, babası Kurt Cobain 27 yaşında hayatını kaybettiğinde henüz 20 aylıktı.
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    "YAŞASAYDI BİR BABAM OLURDU"

    Frances Bean Cobain, 2015 yılında Rolling Stone'a verdiği röportajda "Kurt, sanatını feda etmesi gereken bir noktaya geldi çünkü dünya ondan bunu talep etti. Bence bu, artık hayatta olmak istememesinin asıl sebeplerinden biri, herkes onsuz daha mutlu olurdu. Ama eğer yaşasaydı bir babam olurdu ve bu inanılmaz bir şey olurdu." demişti.
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    "BİR NESLİN SÖZCÜSÜ"

    Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte 'Nirvana'yı kurmuştu. Grup, 'Bleach' isimli ilk albümlerini 1989 yılında çıkarmıştı. 'Nirvana', ikinci albümü 'Nevermind'ı 1991'de yayınlamış ve 'Smells Like Teen Spirit' ile çığır açan bir başarı yakalamıştı. Grup, X kuşağının "bayrağı önde götüren grubu" olarak etiketlenmişti ve Cobain, "bir neslin sözcüsü" olarak nitelendirilmişti.
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim! - Magazin haberleri

    Kurt Cobain, hayatının son yıllarında parlayan yıldızının yanı sıra zararlı madde bağımlılığı ile mücadele etmişti. Cobain, 18 Kasım 1993'te MTV Unplugged serisi kapsamında gerçekleştirdiği akustik konserden beş ay sonra yaşamına son vermişti.

    Fotoğraflar: Reuters, Instagram, AP, Splash News.

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