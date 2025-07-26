Cafer Şengül, "Koyunlarımızı her zaman bıraktığımız tarlaya salmıştık. Çocuklar tarlanın kapısını açık bırakmışlar, sürüden ayrılan koyunlar buradan çıkmış gitmiş. Ben de oğluma koyunların kayıp olduğunu dronla kontrol etmesini istedim. Sonra dronla koyun sürüsünü bulduk. O sırada bir kurdun sürüye saldırma hazırlığında olduğunu gördük, dronunun sesinden kurt ormana kaçtı. Dron sayesinde koyunlarımız kurtuldu" dedi.