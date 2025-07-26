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        Koyunlarını kurt saldırısından böyle kurtardı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde hayvan yetiştiricisi, kurt saldırısından koyunlarını drone ile kurtardı. O anlar, drone kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:29
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde kurdun koyunlara saldırısı, drone sayesinde önlendi.

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        Abdipaşa beldesi Derecik Mahallesi’nde 5 yıldır muhtarlık yapan Cafer Şengül, oğlu Zafer Şengül ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

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        120 koyunu bulunan Şengül ailesi, koyunlarını mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Dibektaş mevkisine otlaması için bıraktı.

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        Bir süre sonra koyunların sayısının azaldığını fark eden Zafer Şengül, arazide koyunlarını takip etmek için aldığı dronu havalandırdı.

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        Koyunları yaklaşık 200 metre mesafede drone ile bulan Şengül, bölgedeki kurdu fark etti.

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        Kurt dron sesi ile koyunlardan uzaklaşırken, o anlar havadan görüntülendi.

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        Cafer Şengül, "Koyunlarımızı her zaman bıraktığımız tarlaya salmıştık. Çocuklar tarlanın kapısını açık bırakmışlar, sürüden ayrılan koyunlar buradan çıkmış gitmiş. Ben de oğluma koyunların kayıp olduğunu dronla kontrol etmesini istedim. Sonra dronla koyun sürüsünü bulduk. O sırada bir kurdun sürüye saldırma hazırlığında olduğunu gördük, dronunun sesinden kurt ormana kaçtı. Dron sayesinde koyunlarımız kurtuldu" dedi.

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        #bartın haberleri
        #kurt saldırısı
        #DRONE
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