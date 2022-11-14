Ünlü oyuncu yeni projesi hakkında konuştu. 1911'de Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen projeyi anlatan Çoban, "Yaklaşık bir ay daha Eskişehir'deyiz ve daha sonrasında ise kalan çekimleri İstanbul'da tamamlayacağız." şeklinde bir açıklama yaptı.