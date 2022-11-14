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Kurtlar Vadisi hayranlarına güzel haber! Başrol isimlerden biri yeni diziyle ekranlara dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterlerinden Abdülhey'i canlandıran Kenan Çoban, ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu yeni projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Hayranları gelen müjdeli haber karşısında sevilen ismi sosyal medya hesabında yorum yağmuruna tuttu.

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  • Kurtlar Vadisi hayranlarına güzel haber! Başrol isimlerden biri yeni diziyle ekranlara dönüyor

    Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey Çoban rolüyle hafızalara kazınan Kenan Çoban'ın yeni projesi belli oldu.
  • Kurtlar Vadisi hayranlarına güzel haber! Başrol isimlerden biri yeni diziyle ekranlara dönüyor

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban, TRT ekranlarında yayınlanacak bir dizi ile seyirci karşısına çıkacak.
  • Kurtlar Vadisi hayranlarına güzel haber! Başrol isimlerden biri yeni diziyle ekranlara dönüyor

    Kenan Çoban, TRT'nin Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adlı dizisinde önemli bir role sahip olacak.
  • Kurtlar Vadisi hayranlarına güzel haber! Başrol isimlerden biri yeni diziyle ekranlara dönüyor

    Ünlü oyuncu yeni projesi hakkında konuştu. 1911'de Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen projeyi anlatan Çoban, "Yaklaşık bir ay daha Eskişehir'deyiz ve daha sonrasında ise kalan çekimleri İstanbul'da tamamlayacağız." şeklinde bir açıklama yaptı.

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