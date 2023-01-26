DEVRİM PARSCAN (ORHAN)



2020 yılında aramızdan ayrılan isimlerden birisi de Devrim Parscan. Hem dublaj hem de oyunculuk alanında birçok başarılı işe imza atan sanatçı, "Ben Ziya Abi’ye ne diyeceğim?" repliğiyle akıllara kazınmıştı.