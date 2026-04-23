Kurtulmuş: Takvime riayet edilseydi bitmiş olurdu

TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle:

"KOMİSYONUN RAPORU BİR YOL HARİTASIDIR"

Komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye’nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir. Burada tabii yine bütün partilerin ittifakla üzerinde durduğu husus kritik eşik olarak tanımlanan örgütün kendisinin fesinin ve silahları bıraktığının devletin güvenlik birimleri tarafından bir şekilde gözlemlenmesi ve bunun da rapor edilmesi beklentisidir. Burada örgütün silahları bırakma konusunda bir zamana yayılmış bir durum var. Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı bir şekilde örgütün silahları bırakmasıyla birlikte yine komisyon raporunda yer alan ifadeyle birlikte bu yasal düzenlemelerin yapılması bunun için gerekli.

REKLAM

Bizim şu anda beklentimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin bu konuyla ilgili kendi yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesi, parti grupları arasında müzakerelerin yapılmaya başlanması ve sonunda da çok uzatmadan çok kısa bir süre içerisinde neyin nasıl yapılacağı da aşağı yukarı ortadadır. Bunların gerçekleştirilerek bir mecliste yasalaşma sürecinin başlamasıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreç komisyon çalışmaları bittiğine, komisyon vazifesini tamamladığına göre siyasetin ortaya koyduğu bu siyasal irade beyanının bundan sonraki sürece yansımasını temenni ediyoruz. Öyle olmasını bekliyoruz.

“HAYIRLI İŞLERDE ACELE ETMEK LAZIM”

Değerli arkadaşlar, bir takvimden ziyade bütün siyasi partilerin bir an evvel niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymaları ve buna göre de hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmaları ya da en azından meclis içerisinde bunların müzakere edilmeye başlanmasını ümit ederim. Dolayısıyla ben size şu gün olur, bugün olur demem. Ama -bir an evvel- lafının da altını çiziyorum. Hayırlı işlerde acele etmek lazım. İşin çok zor kısmı geride kaldı. Bundan sonraki kısımlarında da örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendisini fes ettiğinin ortaya konulmasıyla birlikte bu süreç çok hızlanır. Eğer en başta ortaya konulmuş olan örgütün silahları bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı bu mesele şimdiye kadar çoktan bitmiş olurdu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.