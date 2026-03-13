Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 3 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı Doğanhisar Karaağa - İzzet oğlu 1308 (1892) doğumlu Er Şaban Tabur, 2'nci Bölük 16'ncı Alay, 2'nci (Büyük Çalış Harbinde Şehit) Torunu Şaban Mut Hafik-Ahmet oğlu 1306 (1890) doğumlu Süvari Çavuş Mehmet Torun 66'ncı Alay, 1'inci Tabur, 3'üncü Bölük Kızı Adile Şahin (Torun) Sivas-Ali oğlu 1293 (1877) doğumlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı (315-379) Mehmet Şevki Erdemir 27'nci Alay 3'üncü Tabur Kumandanlığı Torunu Necla Erdemir (Kalender)

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.