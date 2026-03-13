Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 3 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
