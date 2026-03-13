Canlı
        Haberler Gündem Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 07:07 Güncelleme:
        Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 3 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

        Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

        Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
        Doğanhisar Karaağa - İzzet oğlu 1308 (1892) doğumlu Er Şaban Tabur, 2'nci Bölük 16'ncı Alay, 2'nci (Büyük Çalış Harbinde Şehit) Torunu Şaban Mut
        Hafik-Ahmet oğlu 1306 (1890) doğumlu Süvari Çavuş Mehmet Torun 66'ncı Alay, 1'inci Tabur, 3'üncü Bölük Kızı Adile Şahin (Torun)
        Sivas-Ali oğlu 1293 (1877) doğumlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı (315-379) Mehmet Şevki Erdemir 27'nci Alay 3'üncü Tabur Kumandanlığı Torunu Necla Erdemir (Kalender)

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

