Kuru fasülye nasıl pişirilir? Kuru fasülye pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Dışarıdan bakıldığında sade bir bakliyat gibi görünen kuru fasulye doğru yöntemlerle pişirildiğinde sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Her evde farklı bir reçeteyle yapılan bu yemek, aslında hem zamana hem de sabra ihtiyaç duyarken kişilerin de evde en çok pişirmek istedikleri yemeklerin başında geliyor. Peki, Kuru fasulye nasıl pişirilir? Kuru fasulye pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

KURU FASULYE NASIL PİŞİRİLİR?

Türk mutfağının vazgeçilmez klasiklerinden biri olan kuru fasulye, doğru pişirme yöntemiyle sofraların yıldızı haline gelir. Pişirme süreci, kuru fasulyenin çeşidine, ön hazırlık süresine ve kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Lezzetli bir kuru fasulye yemeği için ilk adım, kaliteli ve taze kuru fasulye seçmekle başlar. Fasulyeler akşamdan ıslatılarak hem daha kolay pişmeleri sağlanır hem de gaz yapıcı etkisi azaltılır.

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KURU FASULYE PİŞİRME TEKNİĞİ

Kuru fasulyenin kıvamında ve lezzetli olması için belirli bir pişirme tekniği izlenmelidir. Önceden ıslatılan fasulyeler, suyu süzüldükten sonra kısa süre haşlanabilir. Ardından, yemeğin asıl pişirme süreci başlar. Soğan, biber salçası, domates salçası ve isteğe göre et ya da pastırma ile lezzetlendirilen fasulyeler, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Bu yöntem hem fasulyelerin dağılmadan pişmesini sağlar hem de malzemelerin aromasını yemeğe geçirmesine olanak tanır.