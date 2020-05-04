Henüz gazlı içecekler keşfedilmemişken söyle ağız tatlandıracak bir içecek ararken ilk akla gelen isimdi kuru üzüm hoşafı. Yapımı bakımından o kadar zor olmayan marketten gidip meyve suyu almak kadar kolay bir tarifle karşınızdayız. Hoşaf içmeye alıştığınızda asla başka bir içecek aramayacaksınız.
Kuru Üzüm Hoşafı için Malzemeler:
- 2 su bardağı kuru üzüm
- 5 su bardağı su
- 1 çay bardağı toz şeker
Kuru Üzüm Hoşafı Nasıl Yapılır?
- Üzümlerin sap kısımları mevcut ise hazırlık aşamasında onları temizleyelim.
- Kuru üzümlerimizi bir kap içine alıp üzerini geçecek kadar su koyalım. 10 dakika kadar suda bekletelim.
- Süzdüğünüz üzümleri bir tencere içerisine alıp suyu ilave edelim.
- Kaynamayana başladıktan sonra şekerini ilave edip kısık ateşte bir süre pişirelim.
- 5-10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım.
- Afiyet olsun.
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