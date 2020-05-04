Henüz gazlı içecekler keşfedilmemişken söyle ağız tatlandıracak bir içecek ararken ilk akla gelen isimdi kuru üzüm hoşafı. Yapımı bakımından o kadar zor olmayan marketten gidip meyve suyu almak kadar kolay bir tarifle karşınızdayız. Hoşaf içmeye alıştığınızda asla başka bir içecek aramayacaksınız.

Kuru Üzüm Hoşafı için Malzemeler:

2 su bardağı kuru üzüm

5 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

Kuru Üzüm Hoşafı Nasıl Yapılır?