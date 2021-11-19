AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 8,3 azalarak 10 bin 185'ten 9 bin 336'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,1 düşerek 1499 oldu. Eylülde 1580 şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 18,9 artış gösterdi.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI EKİMDE 9 BİN 463 OLDU

Türkiye'de ekimde 9 bin 463 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,2 ve kooperatif sayısı yüzde 3,1 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,1, kooperatif sayısı yüzde 6,5 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,1 arttı.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 9, kooperatif sayısı yüzde 20,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,9, kooperatif sayısı yüzde 42,9 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 azalış kaydetti.

YÜZDE üzde 41’İ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ünü limited şirketler, yüzde 12,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41’i İstanbul, yüzde 9,6’sı Ankara ve yüzde 6'sı İzmir’de kuruldu.

Ekimde Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 135'i ticaret, 1461’i imalat ve 1139’u inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin, 813’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555’i inşaat ve 223’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin 460’ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’inin inşaat, 213’ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 685’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 234’ü inşaat, 176'sı imalat sektöründe yer aldı.

Ekimde 127 kooperatif kurulurken bunlardan 64'ü konut yapı kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1259 yabancı ortak sermayeli şirketin 127'si İran, 32'sı Irak ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 107'si anonim, 1152'si limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1508'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 622'si gayrimenkul acenteleri, 554'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.