Kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6, kooperatif sayısı yüzde 21,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 37,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,7, kooperatif sayısı yüzde 39 azaldı.

Kurulan şirket sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7, kooperatif sayısı yüzde 38,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,1 düştü.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,7 artarken, kooperatif sayısı yüzde 18,7, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,6 azalış gerçekleşti. REKLAM TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Söz konusu dönemde kurulan 9 bin 482 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9'unu limitet şirketler, yüzde 11,9'unu anonim şirketler ve yüzde 2,2'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara ve yüzde 7,1'i İzmir'de kuruldu. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 96'sı ticaret, 1373'ü imalat ve 1258'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 439'u inşaat, 407'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 101'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 650'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240'ının imalat, 198'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 425'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 169'unun inşaat, 145'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi. REKLAM Ağustosta 210 kooperatif kurulurken, bu kuruluşların 132'si konut yapı, 40'ı işletme, 13'ü tarımsal kalkınma, 13'ü turizm geliştirme kooperatifleri alanında faaliyet gösteriyor.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER Geçen ay kurulan 658 yabancı ortak sermayeli şirketin 406'sı Türkiye, 29'u İran, 25'i Almanya ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 78'i anonim, 580'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl söz konusu şirketlerin 643'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 250'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 239'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 73,6'sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.