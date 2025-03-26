Soruşturma kapsamında bugüne kadar 13 tanığın ifadesi alındı. Bu tanıkların büyük çoğunluğu CHP delegesi. Tanıklara göre, yeni yönetim lehine oy kullanmaları karşılığında para, cep telefonu ya da iş teklif edildi. Ancak tanıklar bu teklifleri reddettiklerini ifade etti. Savcılık, bu beyanların doğruluğunu araştırıyor.

O OFİS MERCEK ALTINDA

Turan Güneş Bulvarı’nda yer alan ve “değişimcilerin karargâhı” olarak anılan bir ofiste pazarlık yapıldığı iddiaları üzerine HTS kayıtları başta olmak üzere çeşitli teknik incelemeler başlatıldı. MASAK’ın hazırladığı raporda bazı şüpheli para transferleri tespit edildi. Bu finansal işlemler detaylı biçimde inceleniyor.

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SES KAYDI DOSYADA

Dosyada yer alan bazı ses kayıtlarında, milletvekilleri ile delegeler arasında geçen konuşmalarda, Özgür Özel’e oy verilmesi karşılığında iş ve benzeri konularda yardım edileceğinin ifade edildiği öne sürüldü. Bu kayıtların, CHP’li delegeler tarafından bizzat kaydedilerek savcılığa sunulduğu belirtildi.

BELEDİYELERE YAPILAN ATAMALAR ARAŞTIRILIYOR

Kurultay sonrası bazı delegelerin birinci derece yakınlarının CHP’li belediyelerde işe alındığı tespit edildi. Şu ana kadar 120 kişinin adı dosyada geçiyor; ancak bu sayının artabileceği ifade ediliyor.