Kuruluş Osman 32. son bölümü ile dün akşam ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak ve Özge Törer gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi her Çarşamba yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 32. son bölüm hakkında merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜM ÖZETİ

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?