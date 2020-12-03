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Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 36. son bölüm

Kuruluş Osman 36. son bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sevilen dizinin son bölümüne; Osman Bey, Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar’ı kurtarmayı başarması damga vurdu. Dizinin izleyicileri Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı izle ve Kuruluş Osman 36. son bölüm...

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 36. son bölüm

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 36. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen ve oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin son bölümü sonrası yeni fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar’ı Kulucahisar Kalesi’nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun’un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun’u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos’tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan’dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar’ı koyan Osman Bey’in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun’la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos’a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay’dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey’in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

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