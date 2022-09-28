Osman Bey ve Alpları, Yenişehir’i ele geçirir. Romanos’la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?



Osman Bey’in Yenişehir’i fethetmesi Bitinya’da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey’in peş peşe yaptığı fetihler Konya’da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir’in fethine nasıl tepki verecektir.