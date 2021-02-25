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Kuruluş Osman Selcan Hatun diziden ayrılıyor mu? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçık hamile mi?

Kuruluş Osman Selcan Hatun diziden ayrılıyor mu? Sorusu merak ediliyor. Yayınlanan son bölüde Osman Bey tarafından iskan etme planı çerçevesinde görevlendirilen Selcan Hatun obadakilerle vedalaşarak diziden ayrıldı. Peki, Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçık hamile mi? Didem Balçık kimdir? İşte detaylar...

Kuruluş Osman Selcan Hatun diziden ayrılıyor mu? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçık hamile mi?

Selcan Hatun'un tarihi hayatı Kuruluş Osman izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Vedası ile son bölüme damga vuran Selcan Hatun Osman Bey tarafından görevlendirildi. Selcan Hatun karakterinin akıbeti merak konusu olurken; Selcan Hatun'a hayat veren oyuncu Didem Balçın sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak merak edilenleri ortaya çıkardı.

SELCAN HATUN DİZİDEN AYRILDI MI?

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Balçın, paylaşımında, "Ben pek değerli bir minik için bir süre sahalardan çekiliyorum" ifadesini kullandı.

Mayıs ayında avukat Can Aydın ile dünya evine giren ünlü oyuncu bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balçın geçtiğimiz kasım ayında mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

SELCAN HATUN KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Selcan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşini canlandırdı. Süleyman Şah’tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır. Selcan Hatun Dede Korkut Hikayeleri'nde geçmektedir.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

18 Mayıs 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu’nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

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