KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

"İstek ya da emir, imkansızı olur kılmaz!"

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

Osman Bey'in Yenişehir planı

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?