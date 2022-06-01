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Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman 96. son bölüm tek parça izle!

Kuruluş Osman son bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizi her çarşamba ATV ekranlarında yayınlanıyor. 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğindedir. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler tek parça izleme linkini araştırmaya başladı. İşte Kuruluş Osman 96. son bölüm tek parça izleme linki...

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    Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman 96. son bölüm tek parça full izleme linki!

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz üstlendiği dizi tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türünde bir dizidir. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kuruluş Osman son bölümü yayınlandı. İşte Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izleme linki...
  • 02
    Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman 96. son bölüm tek parça full izleme linki!

    KURULUŞ OSMAN 96. SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Kuruluş Osman son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler
  • 03
    Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman 96. son bölüm tek parça full izleme linki!

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

    "İstek ya da emir, imkansızı olur kılmaz!"

    Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

    Osman Bey'in Yenişehir planı

    Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?
  • 04
    Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman 96. son bölüm tek parça full izleme linki!

    Barkın'ı bekleyen hazin son

    Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir. Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır? Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?

    Obanın hatunlarını bekleyen tehlike

    Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır. Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir. Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır? Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?

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