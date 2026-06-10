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        Haberler Yaşam Kuruma noktasındaki doğanın nazar boncuğu hiç olmadığı kadar dolu

        Kuruma noktasındaki doğanın nazar boncuğu hiç olmadığı kadar dolu

        Sivas'ta yer alan ve doğal turkuaz rengiyle bozkırın ortasındaki nazar boncuğuna benzetilen Kızılçan Gölü, kuruma noktasına gelerek adından söz ettiren rengini yitirmişti. Bir dönem kuruma noktasına gelen göl, karların erimesi ve yağmurlarla birlikte hiç olmadığı kadar doldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Uçsuz bucaksız bozkırda, doğanın nazar boncuğu!

        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yer alan Kızılçan Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

        Köye yaklaşık 2 kilometrelik mesafede bulunan ve uçsuz bucaksız bozkırda 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan Gölü, doğal turkuaz rengiyle nazar boncuğuna da benzetiliyor.

        Geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkisi ile kuruma noktasına gelen gel oldukça çekilirken doğal rengini de yitirmişti.

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        Karların erimesi ve aralıksız devam eden yağışlarla, yerden kaynayan göl hiç olmadığı kadar doldu. Her mevsim farklı bir manzara sunan göl, dron ile görüntülendi.

        "ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜSÜ VAR"

        Gölü görmek ve fotoğraf çektirmek için ziyaret ettiklerini ifade eden Arzu Demir, "Buraya 3'üncü kez geliyorum. Normalde rengi yeşildi ve su seviyesi dipteydi. Ama şu an tamamen dolmuş ve gerçek rengine ulaşmış. Şu an çok güzel bir görüntüsü var. Sivas'ın gezilecek, görülecek en değerli yerlerinden birisi. Derinliği ölçülemeyecek seviyedeymiş" dedi.

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